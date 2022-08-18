Джордж Миллер, Тильда Суинтон и Идрис Эльба говорят о силе истории

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Канны, Франция. «Три тысячи лет тоски» Джорджа Миллера охватывают тысячи лет, но часто кажется, что ожидание между фильмами «Безумного Макса» затягивается. Спустя семь лет после того, как «Дорога ярости» Миллера вышла на экраны, 77-летний режиссер наконец-то вернулся с фильмом, работа над которым длилась два десятилетия, и у него есть множество идей о том, что временно, а что вечно.

в «Три тысячи лет тоски», Премьера в кинотеатрах состоится 26 августа. Тильда Суинтон играет академика по имени Алетия, «ученого-нарративиста», специализирующегося на рассказывании историй, которая сталкивается с джином, исполняющим желания (Идрис Эльба), который появляется из старой стеклянной бутылки, купленной на Большом базаре Стамбула. . . . Когда в голову не приходит никакого желания, он рассказывает ей истории трехтысячелетней давности, которые проносят фильм сквозь время и в конечном итоге сближают Алитею и джинна. Если «Дорога ярости» превосходит яростную и прямолинейную повествовательную линию «Три тысячи лет», адаптированную из рассказа А. Это интимная часть кабины, вылепленная с эпическими пропорциями.

«Большое кино», — назвала это Суинтон, встретившись с Эльбой и Миллером в начале этого года в гостиничном номере в Каннах, Франция, незадолго до этого. Премьера фильма «Тысяча лет тоски» на красной дорожке И хотя продолжением Миллера стала «Дорога ярости», «Фуриоза» снова нарастила производство в Австралии.

В последовавшей дискуссии трио было явно заинтриговано, чтобы снова собраться вместе после съемок фильма во время пандемии, все еще воодушевленные идеями и амбициями фильма на широком экране. «Вера в то, что нужно броситься к самой высокой планке», — сказал Суинтон о давнем стремлении Миллера жестикулировать. «Кто лучше, если этот бар прыгает?»

Примечания были изменены для увеличения длины и ясности.

АП: Фильм начинается с удивления и восхищения, как что-то вроде вымирающего вида в современном цифровом мире. Это чувство, с которым общаются все трое?

Суинтон: Я очень рада слышать, что ты используешь слово «магия». Речь идет о магии. Это о вере. Речь идет о готовности сделать скачок и принципиальной открытости для изменений. Дело не в том, что ему обязательно угрожают, но в том, что его можно уничтожить. Реальность преувеличена. READ Стивен Сигал хвалит самого «дипломата», защищая его визит в украинский лагерь для военнопленных, где его коллеги были сожжены заживо | развлечения

Эльба: Как актер, вы иногда живете в этом странном пространстве реальности. Он чем-то похож на джин. Люди видят меня и говорят: «Боже мой. Можешь дать мне что-нибудь?» Это фотография, подпись или что-то еще. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, кто я на самом деле? кто я? Но я признаю свою роль в своей жизни или в обществе как рассказчика и того, кто заставляет людей думать, что что-то очень важно. Сидеть в комнате с мастером и самим собой (указывает на Миллера) и иметь возможность рассказать историю о сторителлинге — это невероятно. Магия — невероятное слово. Я не думаю, что он когда-либо будет потерян.

Миллер: Что мне действительно интересно, несмотря на все эти технологические достижения, так это то, что мы по-прежнему связаны историей. Можно возразить, что сегодня рассказывают больше историй, чем когда-либо прежде. Меня поразил тот факт, что Наполеон прочитал все книги, существовавшие в его время. Сейчас невозможно прочитать каждую книгу, посмотреть каждую телепередачу, каждый фильм. Я не думаю, что истории можно заменить. Я думаю, что они постоянно развиваются. Была британская перепись, когда людей спрашивали об их религии, и очень высокий процент был отнесен к джедаям. Он заменяет одну форму мифологии другой. Я думаю, что чем более запутанным становится мир, тем больше мы склонны увлекаться историей. Иногда эти истории могут быть токсичными.

Суинтон: Теперь у нас есть очень острое напоминание о том, что целая нация, целая культура может рассказать историю и поверить в нее, исключая любую другую. Может быть, то, о чем мы говорим, является своего рода взломом историй, так что можно быть открытым для многих историй. Это, вероятно, разумно и духовно здоровое предложение.

АП: Вы пересматриваете войну России на Украине, но когда вы начинали «Три тысячи лет», думали ли вы о тех моментах, когда рассказывание историй формировало вашу жизнь? READ Венесуэльские музыканты преследуют крупнейшую в мире оркестровую пластинку

Эльба: Мой отец начал со своего «Я тебе кое-что скажу даром». Это мой покойный отец.

Суинтон: Вы бы рассказали эти истории своему сыну?

Эльба: Если мы едем в школу и я пытаюсь не разговаривать по телефону. Единственный способ заинтересовать его во мне — рассказать историю. Я скажу: «Ну, сегодня я работаю над этим самолетом. И ты не поверишь. Этот самолет, убери крылья». и я здесь. В этот волшебный момент он слушает, задаваясь вопросом, что такое богатство.

АП: Джордж, как создатель мифов, который может создавать миры, ты мало чем отличаешься от джинна. Почему меня привлек фильм, раскрывающий природу повествования?

Миллер: Одна из моих любимых цитат об этой истории — рассказчик на суахили, который заканчивает свой рассказ словами: «Я рассказал эту историю. Если она была плохой, это была моя вина, потому что я рассказчик. Если она хорошая, она принадлежит каждый.» Нет абсолютно никаких сомнений в том, что истории, однажды рассказанные, набирают обороты или нет и так или иначе что-то значат для людей. Так что нельзя думать об этом легкомысленно. Я знаю людей, которые могут обмануть вас своими историями. Я знаю, что страдаю от этого. Я не могу встать и спонтанно рассказать историю очень хорошо. Но я могу сделать это в очень замедленной съемке, чтобы рассказать фильм, в котором я думаю о каждом нюансе, каждом его такте и, наконец, вот. Ведь всего 100 минут.

АП: Тильда и Идрис, создание подобного фильма заставляет вас задуматься о том, что побуждает вас как актеров рассказывать истории?

Суинтон: Я никогда не делал ничего подобного. Хотя фильм забавный по поводу одной из моих любимых вещей — отсутствия ясности — или, скорее, усилий, которые мы прилагаем, чтобы соединиться друг с другом. Зная, что понять друг друга практически невозможно, мы все равно пытаемся, и меня это очень трогает. Это определенно одна из вещей, которая заставляет меня снимать фильмы. Всегда очень сложно что-то выбросить из головы и передать кому-то другому. Но то, что человек делает этот жест, очень трогательно. Этот фильм об этом, но он очень четко сделан. Снимать с Джорджем и понимать, как он выстраивает структуру фильма, даже если фильм о чем-то совершенно аморфном и совершенно тонком, — это большой урок. Мы много говорили о сохранении этой позиции в тайне. READ Мужчины срывают показ украинского фильма о голоде в России

Эльба: Я немного похож на Джорджа. Я был бы очарован рассказами моего отца, но я никогда не был хорош в этом. Я помню, как я ходил в школу для мальчиков. Я был одним из забавных мальчиков. В драматическом классе эти дети не могли этого сделать. Они не могли поверить. Я не забываю фразу учителя «верю» и то, как она откликнулась во мне. Внезапно я смог рассказать вам лучшую историю в мире, потому что заставил вас поверить, что я могу. Я действительно осознавал иронию работы с Джорджем и Тильдой, играющими человека, который должен честно рассказывать истории, чтобы обрести свободу. Я делал Idris Socks и играл человека, которому не разрешалось играть, снимая носки, но который должен был рассказывать эти честные и привлекательные истории.

АП: Джордж, я наткнулся на рассказ, основанный на конце 90-х. Как вы думаете, почему этот фильм был с вами так долго?

Миллер: У меня было много историй. Это немного по-дарвиновски. Некоторые настаивают на себе. Я чувствовал, что это очень сильная история. Это как металлоискатель или счетчик Гейгера, когда что-то действительно активирует его. Вы говорите: «О, здесь где-то есть богатая полоса». Вы не знаете, куда идти. У вас появляется какое-то смутное представление о том, куда вы движетесь, когда вы читаете богатство пейзажа. Время покажет. Я надеюсь, что история принадлежит всем.