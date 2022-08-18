Джордж Миллер, Тильда Суинтон и Идрис Эльба говорят о силе истории

в «Три тысячи лет тоски», Премьера в кинотеатрах состоится 26 августа. Тильда Суинтон играет академика по имени Алетия, «ученого-нарративиста», специализирующегося на рассказывании историй, которая сталкивается с джином, исполняющим желания (Идрис Эльба), который появляется из старой стеклянной бутылки, купленной на Большом базаре Стамбула. . . . Когда в голову не приходит никакого желания, он рассказывает ей истории трехтысячелетней давности, которые проносят фильм сквозь время и в конечном итоге сближают Алитею и джинна. Если «Дорога ярости» превосходит яростную и прямолинейную повествовательную линию «Три тысячи лет», адаптированную из рассказа А. Это интимная часть кабины, вылепленная с эпическими пропорциями.
«Большое кино», — назвала это Суинтон, встретившись с Эльбой и Миллером в начале этого года в гостиничном номере в Каннах, Франция, незадолго до этого. Премьера фильма «Тысяча лет тоски» на красной дорожке И хотя продолжением Миллера стала «Дорога ярости», «Фуриоза» снова нарастила производство в Австралии.
В последовавшей дискуссии трио было явно заинтриговано, чтобы снова собраться вместе после съемок фильма во время пандемии, все еще воодушевленные идеями и амбициями фильма на широком экране. «Вера в то, что нужно броситься к самой высокой планке», — сказал Суинтон о давнем стремлении Миллера жестикулировать. «Кто лучше, если этот бар прыгает?»
Примечания были изменены для увеличения длины и ясности.
АП: Фильм начинается с удивления и восхищения, как что-то вроде вымирающего вида в современном цифровом мире. Это чувство, с которым общаются все трое?
Суинтон: Я очень рада слышать, что ты используешь слово «магия». Речь идет о магии. Это о вере. Речь идет о готовности сделать скачок и принципиальной открытости для изменений. Дело не в том, что ему обязательно угрожают, но в том, что его можно уничтожить. Реальность преувеличена.
Эльба: Как актер, вы иногда живете в этом странном пространстве реальности. Он чем-то похож на джин. Люди видят меня и говорят: «Боже мой. Можешь дать мне что-нибудь?» Это фотография, подпись или что-то еще. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, кто я на самом деле? кто я? Но я признаю свою роль в своей жизни или в обществе как рассказчика и того, кто заставляет людей думать, что что-то очень важно. Сидеть в комнате с мастером и самим собой (указывает на Миллера) и иметь возможность рассказать историю о сторителлинге — это невероятно. Магия — невероятное слово. Я не думаю, что он когда-либо будет потерян.
Миллер: Что мне действительно интересно, несмотря на все эти технологические достижения, так это то, что мы по-прежнему связаны историей. Можно возразить, что сегодня рассказывают больше историй, чем когда-либо прежде. Меня поразил тот факт, что Наполеон прочитал все книги, существовавшие в его время. Сейчас невозможно прочитать каждую книгу, посмотреть каждую телепередачу, каждый фильм. Я не думаю, что истории можно заменить. Я думаю, что они постоянно развиваются. Была британская перепись, когда людей спрашивали об их религии, и очень высокий процент был отнесен к джедаям. Он заменяет одну форму мифологии другой. Я думаю, что чем более запутанным становится мир, тем больше мы склонны увлекаться историей. Иногда эти истории могут быть токсичными.
Суинтон: Теперь у нас есть очень острое напоминание о том, что целая нация, целая культура может рассказать историю и поверить в нее, исключая любую другую. Может быть, то, о чем мы говорим, является своего рода взломом историй, так что можно быть открытым для многих историй. Это, вероятно, разумно и духовно здоровое предложение.
АП: Вы пересматриваете войну России на Украине, но когда вы начинали «Три тысячи лет», думали ли вы о тех моментах, когда рассказывание историй формировало вашу жизнь?
Эльба: Мой отец начал со своего «Я тебе кое-что скажу даром». Это мой покойный отец.
Суинтон: Вы бы рассказали эти истории своему сыну?
Эльба: Если мы едем в школу и я пытаюсь не разговаривать по телефону. Единственный способ заинтересовать его во мне — рассказать историю. Я скажу: «Ну, сегодня я работаю над этим самолетом. И ты не поверишь. Этот самолет, убери крылья». и я здесь. В этот волшебный момент он слушает, задаваясь вопросом, что такое богатство.
АП: Джордж, как создатель мифов, который может создавать миры, ты мало чем отличаешься от джинна. Почему меня привлек фильм, раскрывающий природу повествования?
Миллер: Одна из моих любимых цитат об этой истории — рассказчик на суахили, который заканчивает свой рассказ словами: «Я рассказал эту историю. Если она была плохой, это была моя вина, потому что я рассказчик. Если она хорошая, она принадлежит каждый.» Нет абсолютно никаких сомнений в том, что истории, однажды рассказанные, набирают обороты или нет и так или иначе что-то значат для людей. Так что нельзя думать об этом легкомысленно. Я знаю людей, которые могут обмануть вас своими историями. Я знаю, что страдаю от этого. Я не могу встать и спонтанно рассказать историю очень хорошо. Но я могу сделать это в очень замедленной съемке, чтобы рассказать фильм, в котором я думаю о каждом нюансе, каждом его такте и, наконец, вот. Ведь всего 100 минут.
АП: Тильда и Идрис, создание подобного фильма заставляет вас задуматься о том, что побуждает вас как актеров рассказывать истории?
Суинтон: Я никогда не делал ничего подобного. Хотя фильм забавный по поводу одной из моих любимых вещей — отсутствия ясности — или, скорее, усилий, которые мы прилагаем, чтобы соединиться друг с другом. Зная, что понять друг друга практически невозможно, мы все равно пытаемся, и меня это очень трогает. Это определенно одна из вещей, которая заставляет меня снимать фильмы. Всегда очень сложно что-то выбросить из головы и передать кому-то другому. Но то, что человек делает этот жест, очень трогательно. Этот фильм об этом, но он очень четко сделан. Снимать с Джорджем и понимать, как он выстраивает структуру фильма, даже если фильм о чем-то совершенно аморфном и совершенно тонком, — это большой урок. Мы много говорили о сохранении этой позиции в тайне.
Эльба: Я немного похож на Джорджа. Я был бы очарован рассказами моего отца, но я никогда не был хорош в этом. Я помню, как я ходил в школу для мальчиков. Я был одним из забавных мальчиков. В драматическом классе эти дети не могли этого сделать. Они не могли поверить. Я не забываю фразу учителя «верю» и то, как она откликнулась во мне. Внезапно я смог рассказать вам лучшую историю в мире, потому что заставил вас поверить, что я могу. Я действительно осознавал иронию работы с Джорджем и Тильдой, играющими человека, который должен честно рассказывать истории, чтобы обрести свободу. Я делал Idris Socks и играл человека, которому не разрешалось играть, снимая носки, но который должен был рассказывать эти честные и привлекательные истории.
АП: Джордж, я наткнулся на рассказ, основанный на конце 90-х. Как вы думаете, почему этот фильм был с вами так долго?
Миллер: У меня было много историй. Это немного по-дарвиновски. Некоторые настаивают на себе. Я чувствовал, что это очень сильная история. Это как металлоискатель или счетчик Гейгера, когда что-то действительно активирует его. Вы говорите: «О, здесь где-то есть богатая полоса». Вы не знаете, куда идти. У вас появляется какое-то смутное представление о том, куда вы движетесь, когда вы читаете богатство пейзажа. Время покажет. Я надеюсь, что история принадлежит всем.
Следите за писателем AP Film Джейком Койлом в Твиттере: http://twitter.com/jakecoyleAP
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».