Джордж Миллер убрал женский крик с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

Женщину, протестующую против сексуального насилия в Украине, убрали с красной дорожки Каннского кинофестиваля во время мировой премьеры фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет тоски». На видеозаписи с ковра видно, как женщина пытается сорвать аварию, крича во все горло. Несколько охранников быстро вытащили женщину из ковра.

На женщине топлесс были только трусики, а на пояснице у нее было написано слово «подонок». Радикальная феминистская организация — сволочь. Опубликовано в Твиттере«Эта активистка разоблачила преступления по изнасилованию и сексуальным пыткам, совершенные российскими солдатами в отношении украинских женщин».

Кроваво-красный цвет также появился на ее нижней части спины и ногах. На торс женщины были усыпаны цвета украинского флага, а также слова: «Хватит нас насиловать». Охранники быстро накрыли женщину и стащили ее с красной дорожки.

Протестующий с краской на теле с надписью «Хватит нас насиловать» в цвет украинского флага появляется на премьере фильма «Три тысячи лет тоски» в Каннах.

АП

разнообразный Я связался с пресс-службой Каннского кинофестиваля для комментариев.

Инцидент произошел на красной дорожке перед дворцом во время премьеры фильма «Три тысячи лет тоски», первой режиссерской работы Миллера после того, как он ослепил киноиндустрию своим «Безумным Максом: Дорога ярости». В фильме снимается Тильда Суинтон в роли исследователя, который встречает волшебного джинна (Идрис Эльба) в номере отеля в Стамбуле и узнает о его вымышленном прошлом, обдумывая три желания, которые вы можете загадать в его присутствии. Миллер, Суинтон и Эльба появились на красной дорожке в Каннах после того, как женщину уже сняли.

Вход в Театр Люмьер в Каннах во Дворце требует нескольких проверок безопасности. Охранники снимаются с мата на станциях, где посетители должны пройти через металлоискатель. Как только посетитель проходит через этот контрольно-пропускной пункт, его встречает больше охранников в начале ковра, направляя его, когда им разрешается выйти на сцену. Сама красная дорожка выстлана охраной.