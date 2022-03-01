Джордж Р. Р. Мартин отвечает на комментарии Elden Ring

Для всех энтузиастов старое кольцоНа протяжении всего процесса разработки слишком легко забыть, что Джордж Р. Р. Мартин одолжил свой талант центральному сюжету игры. Названия программ являются синонимами рассказывания новых историй. — Часто встречается в игровых взаимодействиях — Океанские ритмы обнаруживаются в тексте аромата для экипированного снаряжения и других предметов. Включение Мартин Возможно, эта старая формула не изменилась, но трудно не заметить влияние западного фэнтези на Elden Ring (например, Властелин колец И Игра престолов) в техническом оформлении и общем повествовании. Теперь, когда Elden Ring вышел и получил беспрецедентное признание, Джордж Р. Р. Мартин ответил на отзывы.

Мартин поделился своим мнением о беспрецедентном успехе Elden Ring на Опубликовано в его официальном блоге. «Ожидание окончено», — написал Мартин. «Годы создания, Elden Ring был выпущен на прошлой неделе, и он произвел революцию в игровом мире. Но не слушайте меня. Судя по программному обеспечению, он заставил меня строить мир, поэтому я вряд ли могу претендовать на объективность». Мартин будет продолжать публиковать УважаемыйИ энергетический ядерный реакторИ ДжеймспотВосторженные комментарии и прямое обращение к оптимистичной риторике, окружающей последний проект From Software: «Раз в поколение… шедевр… красивый и брутальный… роскошный открытый мир… музыка для ушей».

Это не первый раз, когда файл появляется Песня о снеге и огне У писателя есть Публично прокомментировать кольцо Elden. В декабре прошлого года в другом посте он выразил свое восхищение выходом игры: «Поэтому я выполнил свою работу и передал ее своим новым друзьям в Японии, и они забрали ее оттуда. Прошли годы. Но, наконец, настал день Elden Ring. вокруг. И надо сказать, выглядит потрясающе». Так оно и есть, мистер Мартин.

Если у вас возникли проблемы с выживанием в суровых ландшафтах Старого Кольца, ничего страшного. Проверять Стратегии перемещения между территориями Инструктирует.