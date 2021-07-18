Джордж Ф. Уилл: Некоторые приветствуют сопротивление атакам России и Китая на международную систему | колонка

Эсминец британского королевского флота HMS Defender недавно отделился от ударной группы авианосца HMS Queen Elizabeth для выполнения миссии в Черном море, которая вызвала рефлексивную диверсию России. Это было одно из нескольких недавних событий, продемонстрировавших возросшее сопротивление российским и китайским нападкам на международный порядок, основанный на правилах.
«Защитник» проплыл недалеко от побережья Крыма, через территориальные воды, которые, по утверждениям России, являются ее территориальными водами, с тех пор как семь лет назад она захватила Крым у Украины. Задача орудий в украинских водах заключалась в том, чтобы доказать, что законность конфискации не признана на международном уровне. Россия ответила, заявив, что она стреляет из пушек и бросает рядом с ней разбросанные бомбы, что, по ее словам, затем изменило курс. Хотя российские самолеты летели низко над кораблем, бомбы не сбрасывались, единственная стрельба велась с ранее запланированных российских тренировок поблизости, и орудия не меняли курс, согласно Министерству обороны Великобритании.
Британское правительство заявляет, что круиз ударной группы Королевского флота протяженностью 26 000 миль является «самым амбициозным развертыванием британских войск за последние два десятилетия». Группа, в которую входят эсминец ВМС США и голландский фрегат, вела боевые действия с территории Королевы Елизаветы в восточном Средиземноморье, атакуя силы Исламского государства, как это делали Королевские ВВС в течение семи лет с Кипра.
Queen Elizabeth, один из 18 крупных авианосцев в мире, является самым большим кораблем, когда-либо построенным для Королевского флота. Перед тем как покинуть Великобританию в мае, правительство заявило, что ударная группа будет «уверена, но ее не встретят» в Южно-Китайском море, где Китай незаконно заявляет о почти полном суверенитете. К сожалению, «неконфронтационный» означает, что группа не проплывет через Тайваньский пролив. Пекин наверняка истолкует это уклонение как нежелание. Однако с учетом того, что британская армия теперь меньше, чем когда-либо за более чем три столетия, Королевский флот, самая грозная военно-морская сила Европы, добавляет сложности, с которыми сталкиваются китайские и российские военные планировщики.
Financial Times недавно сообщила, что совместные американо-японские военные учения – представленные как учения по ликвидации последствий стихийных бедствий – в Южном и Восточно-Китайском морях и «сверхсекретные настольные военные игры» в случае «конфликта с Китаем из-за Тайваня». Предположительно кто-то подумал, что игры, которые больше не являются полностью засекреченными, должны быть обнародованы, возможно, для того, чтобы просветить Китай. Самый западный остров Японского архипелага расположен в 68 милях от Тайваня. Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море находятся под управлением Японии, но на них претендует Китай.
Хино Клинк, чиновник Пентагона, который наблюдал за военными отношениями с Японией и Тайванем в последнее время при администрации Трампа, сказал Financial Times: «Японское правительство все больше признает и даже публично признает, что защита Тайваня равносильна защите Японии». Доказательство того, что Сюда входит гипотетическое мероприятие Института Гудзона 28 июня «Трансформация стратегии безопасности Японии», в котором государственный министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма охарактеризовал Тайваньский пролив как «красную черту 21 века».
Он сказал: «Мы должны защищать … Тайвань как демократическое государство». Описывая Тайвань как больше, чем «друга», «брата», – сказал он, – «мы – семья». Он подчеркнул растущее сотрудничество между Китаем и Россией в проведении военных учений возле Японии и подчеркнул важность «учений европейских армий в Азии».
Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо недавно процитировал (в комментариях на мероприятии по сбору политических средств), что китайское вторжение на Тайвань поставит под угрозу «выживание» Японии, поэтому «Япония и Соединенные Штаты должны защищать Тайвань вместе». И это несмотря на формальную приверженность Японии «политике одного Китая» – все более жалкое заблуждение, будто Тайвань и Китайская Народная Республика каким-то образом являются частью единой системы правления.
The Wall Street Journal отмечает: «В балансе сил между двумя крупнейшими экономиками мира, Соединенными Штатами и Китаем, решающее значение имеет Япония, третья по величине в мире». Адмирал США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий НАТО, говорит, что политика США «с течением времени» состоит в том, чтобы противостоять Китаю с «глобальным морским альянсом», который включает, помимо Японии, «Австралию, Новую Зеландию, Индию, Южную Корею. , Сингапур и Вьетнам ».
Генри Киссинджер необоснованно заявил, что мы находимся в «предгорьях» холодной войны с Китаем. А Владимир Путин, который питает непреодолимое недовольство тем, как закончилась холодная война, похоже, не заинтересован в том, чтобы Россия смирилась со своей ролью нормальной страны, не прибегая к беспричинной лжи. Поэтому хорошо отметить, что изо дня в день цивилизованные страны во всех часовых поясах мира на словах и на деле принимают небольшие, но совокупные меры, которые служат сдерживающим фактором.