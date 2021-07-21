Джордж Ф. Уилл: Приветствуя отказ от Китая и России

The Wall Street Journal отмечает: «В балансе сил между двумя крупнейшими экономиками мира, Соединенными Штатами и Китаем, решающее значение имеет Япония, третья по величине в мире». Адмирал США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий НАТО, говорит, что политика США «с течением времени» состоит в том, чтобы противостоять Китаю с «глобальным морским альянсом», который включает, помимо Японии, «Австралию, Новую Зеландию, Индию, Южную Корею. , Сингапур и Вьетнам ».

Генри Киссинджер необоснованно заявил, что мы находимся в «предгорьях» холодной войны с Китаем. А Владимир Путин, который питает неукротимое недовольство тем, как закончилась холодная война, похоже, не заинтересован в том, чтобы Россия смирилась со своей ролью нормальной страны, не прибегая к беспричинной лжи. Поэтому хорошо отметить, что изо дня в день цивилизованные страны во всех часовых поясах мира на словах и на деле принимают небольшие, но совокупные меры, которые служат сдерживающим фактором.