Джошуа против Усика: история самого болезненного поражения Александра Усика перед боем Энтони Джошуа | новости бокса

Самая обидная потеря Александра Усика пришлась на россиянина среднего веса – и это не повторялось за 15 лет.

Энтони Джошуа морально измотал себя, готовясь к субботнему матчу за звание чемпиона мира в супертяжелом весе против Усика, очень умелого украинца, который разучился проигрывать.

Или, может быть, он этого не сделал.

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Стоп-лосс появляется в любительской статистике USIC как редкое свидетельство того, что мастером бокса можно овладеть.

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Матвей Коробов Усек дисквалифицирован на чемпионат Европы по боксу 2006 года.



«Он был чем-то вроде аутсайдера, я был фаворитом», – вспоминает Матвей Коробов, средневес в великой любительской сборной России.

Усик заворожил каждого спортсмена, выиграв олимпийское золото в Лондоне в 2012 году, но шесть лет назад безжалостного чемпиона прогрызла неизвестная перспектива.

«Я сказал своей команде:« Этот парень – будущий олимпийский чемпион »». Десять лет назад Александр Усик оценил масштаб угрозы, исходящей от Энтони Джошуа … Sky Sports Бокс 20 сентября 2021 г.

Слышал ли Коробов про Усика?

“Я так не думаю.

«Мы ездили в разные страны, чтобы участвовать в международных турнирах, но я никогда его раньше не видел».

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Коробов заработал устрашающую репутацию



Золотой призер Содружества Стивен Смит участвовал в том же турнире – чемпионате Европы по боксу в Болгарии в июле 2006 года.

«Я помню Коробова, – сказал Смит.

«Коропов так или иначе остановил всех на турнире.

«Он подметал пол вместе со всеми. В то время он был невероятным бойцом».

«Правило милосердия» означает, что судья может пощадить бойца, если он полностью лишен оружия.

Усику это нужно.

«Был нокаут, а была остановка», – сказал Коробов, вспоминая односторонний матч.

“Я думаю, что оставил его в негодности. Рефери нокаутировал. Я думаю, что это был конец второго раунда, если я не ошибаюсь.”

«Третий раунд остановился с очками, потому что я опередил его на много очков».

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Коробов стреляет в Осика и останавливает его



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Россияне превосходили по численности ряд противников



Смит видел, как шотландский Фондо Мора боролся в той же весовой категории, но настаивает на том, что смерть Усика не привлекла бы его внимания.

“он [Korobov] Он много выигрывал с этим правилом превосходства, правилом превосходства, где он был на 20 очков впереди.

«Победить Усека на 20 очков сейчас – это невероятный результат, но в то время это никого не удивляло.

«Может быть, все этого ожидали. Он делал это для всех».

Еще один бой между Усиком и Коробовым был назначен через три месяца в Азербайджане, но матча так и не состоялся, и россияне одержали «быструю победу».

Усик ушел.

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Посмотрите, как Усек участвует в прошлогоднем матче с Дереком Чисорой



Бронзовый призер Олимпийских игр Великобритании Тони Джеффрис отметил, что Усик снова появился в составе сборной Украины, но только на этот раз его весовая категория была на камень тяжелее.

«Коропов был в весе 75 кг, а затем был дивизион до 81 кг, это то, чем я занимался», – сказал Джеффрис.

«Вес Усика поднялся до 91 кг. Мы слышали, что единственная причина, по которой Усик не попал в категорию 81 кг для Украины, заключалась в том, что у них был Измаил Салах, еще один действительно талантливый боец.

«Вот почему мы слышали, что Усик должен идти вперед, потому что этот парень был фаворитом команды.

«Я думаю, ему пришлось перейти в следующую весовую категорию, что смешно. Но потом он просто пошел туда и доминировал там».

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Усек победил своих соперников, вернувшись с большим весом



Усик сохранил свои острые рефлексы, несмотря на лишний вес, и нанес душераздирающую потерю Дэнни Прайсу, лишив британца места на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Когда он переехал в 91 год[kgs] Мы думали, что в олимпийских отборочных матчах Дэнни окажется для него слишком большим », – сказал Смит.

«Дэнни Прайс похож на рост 6 футов 5 дюймов». Он был огромным, высоким и очень тяжелым ».

Но Джеффрис признает, что выигрыш в очках над Прайсом был доказательством того, что Усик не беспокоил ни размер, ни сила.

«Это было похоже на:« Этот парень настоящий. Он победил Дэнни, но даже бойцы, которые не были так высоки, как Дэнни, Усик был в центре внимания »».

«Играйте с ними наверняка и делайте с ними все, что он хочет».

Усик снова будет танцевать у костра в эти выходные, пока Джошуа пытается нанести удар в конце боя.

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Усик проявил ловкость и спортивное мастерство



А Коробов? Убедило ли это поражение Усека в том, что он лучше подходит для уничтожения гигантов?

Тем не менее, Усик никогда не терпел такой потери, как она.

“Конечно, это является [Joshua] Я думаю, что он выше, но Усик выдержит такой размер », – сказал Коробов.

С его скоростью, движением и южными способностями с его комбо, он мог так легко победить Джошуа.

“Это могло быть легкое сражение, могло быть и то и другое. Это могло быть тяжелое сражение, это могло быть короткое сражение. Никогда не угадаешь.

«На этом уровне каждый удар опасен, если его наносить правильно, в нужное время и в нужном месте».

После поражения от Коробова Усик предпринял все правильные шаги – и, возможно, Джошуа стоит волноваться.

Смотрите игру Джошуа против Уска в субботу в прямом эфире Sky Sports Box Office с 18:00. Забронируйте его через пульт Sky или Забронируйте онлайн здесь. Абоненты не-Sky TV могут Забронируйте и посмотрите здесь.