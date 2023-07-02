Джо Байден встретится с королем Чарльзом и Риши Сунаком во время визита в Великобританию

Автор Шарлин Энн Родригес

Новости BBC

2 июля 2023 г., 18:30 по Гринвичу Обновлено 40 минут назад

Подпись к фотографии, Президент США встретится с королем Карлом III в Лондоне впервые после его коронации. Здесь Байден вместе с тогдашним принцем Уэльским на саммите Cop26 в Глазго.

Президент США Джо Байден собирается отправиться в Великобританию, чтобы встретиться с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком в конце этого месяца.

Это первая встреча президента США с королем после майской коронации.

Зарубежная дипломатическая поездка Байдена, в ходе которой он также посетит Литву и Финляндию, пройдет с 9 по 13 июля.

Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз должен встретиться с президентом в Виндзорском замке в понедельник, 10 июля.

Байден не присутствовал на коронации короля в мае, но вместо него приехали его жена, первая леди Джилл Байден, и внучка.

Байден присутствовал на похоронах королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в сентябре. Накануне похорон они посетили прием, устроенный королем для мировых лидеров.

Его визит следует за двухдневным визитом Сунака в Вашингтон в июне, в ходе которого два лидера обсудили Украину, экономику после Брексита, а также преимущества и недостатки искусственного интеллекта.

Белый дом заявил, что встреча в этом месяце «будет способствовать развитию тесных отношений между нашими двумя странами».

Даунинг-стрит выступила с аналогичным заявлением, заявив, что предстоящий визит Байдена «отражает прочные отношения» между Великобританией и США.

«Премьер-министр с нетерпением ждет встречи с президентом Байденом в Великобритании в конце этого месяца», — сказал представитель 10-го числа.

Это отражает прочные отношения между Великобританией и США, основанные на серии двусторонних визитов и встреч в начале этого года. READ Власти Коста-Рики обнаружили обломки предположительно самолета с немецким бизнесменом

Мы уточним более подробную информацию в свое время».

Ранее в этом году г-н Байден остановился в Белфасте, чтобы отпраздновать 25-летие Соглашения Страстной пятницы, и ненадолго встретился с г-ном Сунаком.

После Великобритании президент США отправится в Вильнюс, Литва, на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля.