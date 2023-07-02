Джо Байден встретится с королем Чарльзом и Риши Сунаком во время визита в Великобританию

- Автор Шарлин Энн Родригес
- Новости BBC
Президент США Джо Байден собирается отправиться в Великобританию, чтобы встретиться с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком в конце этого месяца.
Это первая встреча президента США с королем после майской коронации.
Зарубежная дипломатическая поездка Байдена, в ходе которой он также посетит Литву и Финляндию, пройдет с 9 по 13 июля.
Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз должен встретиться с президентом в Виндзорском замке в понедельник, 10 июля.
Байден не присутствовал на коронации короля в мае, но вместо него приехали его жена, первая леди Джилл Байден, и внучка.
Байден присутствовал на похоронах королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в сентябре. Накануне похорон они посетили прием, устроенный королем для мировых лидеров.
Его визит следует за двухдневным визитом Сунака в Вашингтон в июне, в ходе которого два лидера обсудили Украину, экономику после Брексита, а также преимущества и недостатки искусственного интеллекта.
Белый дом заявил, что встреча в этом месяце «будет способствовать развитию тесных отношений между нашими двумя странами».
Даунинг-стрит выступила с аналогичным заявлением, заявив, что предстоящий визит Байдена «отражает прочные отношения» между Великобританией и США.
«Премьер-министр с нетерпением ждет встречи с президентом Байденом в Великобритании в конце этого месяца», — сказал представитель 10-го числа.
Это отражает прочные отношения между Великобританией и США, основанные на серии двусторонних визитов и встреч в начале этого года.
Мы уточним более подробную информацию в свое время».
Ранее в этом году г-н Байден остановился в Белфасте, чтобы отпраздновать 25-летие Соглашения Страстной пятницы, и ненадолго встретился с г-ном Сунаком.
После Великобритании президент США отправится в Вильнюс, Литва, на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля.
В свой последний день он посетит Хельсинки, Финляндия, на саммит лидеров США и Северных стран, где, как ожидается, переговоры будут сосредоточены на войне между Россией и Украиной.
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