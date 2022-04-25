Джо Байден избегает политики, чествуя обладателя Кубка Стэнли Молнии

Джо Байден пошутил, что Стивен Стэмкос стал старше после 14 сезонов игры в Национальной хоккейной лиге, похвалил усилия «Тампа-Бэй Лайтнинг» по вакцинации и иным образом избегал политики, чествуя команду за победы в Кубке Стэнли в каждом из последних двух сезонов.

Во время редкого спортивного перерыва на фоне реакции его администрации на войну России в Украине президент в понедельник отметил присутствие первой леди Джилл Байден на прошлогоднем мероприятии по вакцинации на главной арене Лайтнинг и поздравил Лайтнинг с победой в двух чемпионатах по пандемии: один в пустом месте . Строительство карантинного пузыря и еще одного в переполненном доме дома в Тампе.

«Я не говорю, что наличие первой леди на вашем катке во время плей-офф — это причина, по которой вы выиграли», — сказал Байден с улыбкой. «Но просто сказать, что она была там и во время сезона выборов. Кажется, она появляется, когда люди побеждают. Просто есть о чем подумать».

Байден мало упомянул других игроков, кроме Стэмкоса, когда говорил об их ярких матчах, в которых в значительной степени зависели российский вратарь Андрей Васильевский, нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергечев. Василевский стал игроком года в плей-офф в прошлом году, а Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам сезона.

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Молния посещает Белый дом с Кубком Стэнли Президент США Джо Байден принял чемпионов Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Белом доме в понедельник в Вашингтоне. 15:00

Трое игроков присутствовали на мероприятии, и Сергеачев поделился их фотографиями по всему Белому дому в социальных сетях. Заметных пропусков не было, и присутствовало несколько игроков из команды чемпионата Lightning 2020, которые либо ушли, либо вышли на пенсию.

Специально по этому случаю команда совершила третью поездку в столицу страны за восемь месяцев после двух визитов в «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне. «Лайтнинг» вылетели в воскресенье вечером после игры за «Флорида Пантерз» и должны были лететь домой, прежде чем во вторник встретиться с «Коламбус Блю Джекетс» в одной из последних игр регулярного сезона перед началом плей-офф на следующей неделе.

«Все были на борту, все, кто мог — бывшие игроки и прочее — все пытались попасть сюда», — сказал запасной капитан Райан МакДонах. «У нас просто хорошая традиция: чтобы стать частью чемпионской команды, нужно пойти в Белый дом и встретиться с президентом».

МакДонах выступил от имени команды

Хотя «Лайтнинг» трижды выигрывала Кубок Стэнли — в 2004, 2020 и 2021 годах — организация впервые посетила президента в Белом доме. Закрытие НХЛ в 2004–2005 годах помешало команде того года уйти, а пандемия отложила эту возможность до девяти месяцев после второго из этих чемпионатов подряд.

«На подготовку ушло много времени, — сказал Стэмкос. «Мы не были уверены, что у нас будет такой шанс, но ожидание определенно того стоило».

Он направил Стэмкоса, канадца, к МакДонаху, уроженцу Миннесоты, чтобы тот выступил от имени команды на церемонии. Игроки и тренер Джон Купер, который носил два трофейных кольца, были впечатлены тем, что после этого пригласили Байдена в Овальный кабинет для беседы.

В том положении, в котором он находится [being] «Лидер свободного мира и все такое, он обладает удивительной способностью отбросить этот характер и просто быть таким же человеком, как один из наших товарищей по команде», — сказал Купер, двойной гражданин США и Канады. «Я как бы хотел пожадничать и сесть с пивом на барный стул с этим парнем и послушать историю его жизни. Вы можете понять, почему его избрали президентом».

Байден набрал несколько очков, когда похвалил район Тампы за прибытие Риза в Высшую лигу бейсбола в 2020 году, а несколько месяцев спустя NFL Buccaneers выиграли Суперкубок. Он сказал, что молния «может быть здесь в следующем году — кто знает?»

«Лайтнинг» снова входят в число лучших команд НХЛ и стремятся стать первыми, кто выигрывал кубок три года подряд со времен династии «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х.

«Что хорошо в нашей группе, так это то, что голод все еще существует», — сказал МакДонах. «Нам не нужна дополнительная мотивация, но это, безусловно, добавляет азарта в последнюю неделю регулярного чемпионата и перед началом плей-офф».