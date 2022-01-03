Джо Байден обещает действовать решительно, если Россия вторгнется в Украину

В воскресенье президент Джо Байден провел консультации с украинским лидером по вопросу об усилении российских сил вблизи его границы с Украиной и пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники будут действовать решительно, если Россия вторгнется в Украину.

Призыв Байдена и президента Владимира Зеленского прозвучал в тот момент, когда Соединенные Штаты и западные союзники готовились к серии дипломатических встреч, чтобы попытаться урегулировать кризис, который, по словам Москвы, может разорвать отношения с Вашингтоном.

В заявлении после звонка пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия вторгнется в Украину.

Псаки добавил, что Байден подтвердил свою приверженность принципу, согласно которому ничто не принадлежит вам без вас, «тезис о том, что он не будет вести переговоры о политике, влияющей на Европу, без вмешательства ее союзников.

Байден говорил о введении санкций в отношении России путем введения санкций в отношении экономики, если она переместится на украинскую землю, но в прошлом месяце заявил, что военные действия США не обсуждаются.

Кремль потребовал, чтобы любое дальнейшее расширение НАТО исключало Украину и другие бывшие советские государства. Русские также потребовали от военного альянса вывести наступательные вооружения из стран региона.

Белый дом отклонил требования России к НАТО как не начало. Основным принципом НАТО является то, что членство открыто для любой страны, имеющей на это право. Ни один иностранец не имеет права вето на членство. Хотя у Украины мало шансов присоединиться к коалиции в ближайшее время, Соединенные Штаты и их союзники не исключают этого.

Зеленский сказал в твиттере в Твиттере после воскресного звонка, что обсуждались миротворчество в Европе, предотвращение дальнейшей эскалации, реформы и устранение олигархии.

Мы ценим непоколебимую поддержку, — сказал Зеленский.

Соединенные Штаты почти не продвинулись в попытках убедить президента России Владимира Путина ослабить напряженность. Планируется, что высокопоставленные официальные лица США и России встретятся 9-10 января в Женеве для обсуждения ситуации. За этими переговорами последуют встречи в Совете Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В четверг Байден разговаривал с Путиным около часа. На следующий день он сообщил репортерам, что предупредил Путина, что за его экономику придется заплатить высокую цену, если Россия, сосредоточившая около 100 000 военнослужащих у границы, предпримет дополнительные действия против Украины.

Байден сказал в пятницу, что я не буду вести здесь публичные переговоры, но мы ясно дали понять, что я не могу быть уверен, что он не сможет действовать в отношении Украины.

Байден сказал, что он сказал Путину, что важно, чтобы русские предприняли шаги до этих встреч для смягчения кризиса. Описывая переговоры двух президентов на прошлой неделе, советник Путина по иностранным делам сказал, что введение Байдена санкций может привести к полному разрыву отношений между зарубежными странами и что отношениям между Россией и Западом будет нанесен серьезный ущерб.

Выводы американской разведки показывают, что Россия подготовилась к возможному вторжению в начале 2022 года. Однако официальные лица Белого дома говорят, что остается неясным, действительно ли Путин принял решение продолжать военные действия.

Однако Байден сказал, что по-прежнему надеется на предстоящие переговоры. Представители Белого дома заявляют, что будут тесно консультироваться с западными союзниками

«Я всегда ожидаю, что если вы начнете переговоры, вы добьетесь прогресса, но внимательно присмотритесь», — сказал он в пятницу.

Прошлые военные рейды Путина приобретают все большую важность, поскольку Байден обдумывает свои следующие шаги.

В 2014 году российские войска вошли в Крым в Черное море и захватили этот район со стороны Украины. Аннексия Россией Крыма была одним из самых мрачных моментов на международной арене президента Барака Обамы.

Отношения между США и Россией были серьезно повреждены к концу правления президента Джорджа Буша после вторжения России в соседнюю Грузию в 2008 году после того, как президент Грузии Михаил Саакашвили приказал своим войскам войти в отколовшийся регион Южной Осетии.

Член палаты представителей Адам Шифф, штат Калифорния, председатель комитета по разведке палаты представителей, заявил в воскресенье, что он опасается, что Путин настроен на вторжение в Украину, и его не остановит ничего, кроме санкций, которых Россия никогда раньше не видела.

Шифф сказал CBS «Face the Nation», что России необходимо понять, что мы едины в этом вопросе. Прочь.