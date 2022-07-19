Звезда американского баскетбола Бритни Грейнер прибывает на слушание в Химкинский суд под Москвой 7 июля 2022 года.

ВАШИНГТОН. Президент Джо Байден подпишет указ, который расширяет инструменты администрации для предотвращения захвата заложников и незаконного задержания граждан США.

Исполнительный указ, известный как «Усиление усилий по репатриации заложников и ошибочному задержанию граждан Соединенных Штатов», позволит налагать финансовые санкции и запрет на выдачу виз людям, причастным к захвату заложников.

«Этот указ отражает приверженность администрации не только решению проблем в целом, но и семьям в частности, и о нем сообщалось посредством регулярных контактов правительства с ними», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пожелавший остаться неназванным. Рассказать подробности о новом указе.

«Президент был готов сделать то, что он сам публично назвал жесткими, но важными, когда это означает возвращение американцев домой», — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник также заявил, что Государственный департамент введет новый индекс риска, букву «D», в рекомендациях по поездкам, чтобы информировать американцев о риске неправомерного задержания иностранным правительством. Индекс «D» присоединяется к существующему индексу «K», который определяет риск угона.

Указ поступил в связи с тем, что администрация Байдена работает над освобождением звезды WNBA Бритни Грейнер из российской тюрьмы. 31-летний Грейнер, профессионально играющий в баскетбол в России во время чемпионата WNBA Outdoor Championship, был арестован в феврале в российском аэропорту за контрабанду конопляного масла.

Администрация Байдена назвала арест Грейнера, драматическое разоблачение, которое произошло, когда Кремль готовится к войне в Украине, незаконным арестом. Ранее в этом месяце она признала себя виновной в хранении наркотиков в московском суде, и ей грозит до 10 лет лишения свободы, если она будет признана виновной.

«Я боюсь остаться здесь навсегда», — написала олимпиец в письме Байдену с просьбой о его непосредственной помощи в ее деле.

После письма Байден и вице-президент Камала Харрис поговорили с его женой Шерил Грейнер.

Байден заверил свою жену, что работает над тем, чтобы добиться освобождения Грейнер как можно скорее, согласно тексту обращения, опубликованному Белым домом. Он также сказал по телефону, что работает над освобождением Пола Уилана, морского пехотинца США, который отбывает 16-летний тюремный срок в России.

В апреле Россия согласилась освободить бывшего морского пехотинца США Тревора Редая.Обмен пленными с США.

Рида обвинили в нападении на российского офицера, и власти задержали его там в 2019 году. Позже он был приговорен к девяти годам заключения в российской тюрьме. Рид и его семья заявили о его невиновности, и правительство США охарактеризовало его как несправедливо заключенного в тюрьму.

Чтобы освободить Рида, Байден согласился освободить Константина Ярошенко, российского летчика, отбывающего 20-летний срок в федеральной тюрьме за сговор с целью контрабанды кокаина в Соединенные Штаты.