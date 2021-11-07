Джо Бенигнати и Крейг Лафлин вместе празднуют 25-летие совместной игры в Simply Sexy from Capitals

Для поколения столичных влюбленных, Атмосфера моей девочки А также Крейг Лафлин Все, что они знают, это то, что они называют Capitals Games.
В субботу театральный дуэт, выступающий на канале NBC Sports Washington, вместе отпразднует свое 25-летие, поскольку «Кэпиталз» соперничают за флаеров на Capital One Arena.
Прямая трансляция происходит из-за вашей дружбы в прямом эфире », — сказал Лафлин в видео, подготовленном NBCSWSH. «Я считаю Джо одним из своих лучших друзей, но все началось с того, что мы действительно такая странная пара».
«Я люблю его, как своего брата, но он живет для моей боли», — добавил Беннати.
В настоящее время они являются самым продолжительным дуэтом в НХЛ.
С момента первого объединения в 1996 году Бенигнати и Лафлин были голосами за победный сезон Кубка Стэнли Кэпиталз (2018), их первые выступления в финале Кубка Стэнли в 1998 году и почти все 740 голов Алекса Овечкина. Мои дочери призывают Овечкина к равновесию против волков, ныне известных как Цель Это классическая игра на все времена. «Просто сексуально!» — скандировали мои девочки. Увидев диск пересекает линию ворот.
Лафлин, бывший лучший бомбардир «Кэпиталз» с 30 голами, первоначально присоединился к Home Team Sports в качестве аналитика в 1990 году после игры за EV Landshut в Германии во время последнего профессионального хоккейного сезона в 1989-90 годах. ласково прозвали КазначействоУроженец Торонто, Онтарио, набрал 341 очко (110 г, 173 а) за восемь сезонов карьеры в НХЛ с «Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз». Лафлин приехал в Вашингтон из Монреаля в 1982 году в рамках
Крейг Лафлин Торговля Рода Лэнгуэя, которая помогла спасти капиталы франчайзинга в первые годы своего существования.
Бенинати, который играл вратаря в команде колледжа по лакроссу Боудойн-колледжа (Он по-прежнему является рекордсменом по количеству сейвов в сезоне.; 263), вырос в Нью-Йорке и начал освещать «Кэпиталз» в 1994 году, проведя пять лет, играя отдельно в Американской хоккейной лиге. По данным NBCSWSH«Мои дочери» заключили контракт с местными радиостанциями WB-50 и DC-20 в 1994 году для прикрытия шляп. В то время игры были разделены между HTS и WB50 / DC20 ».
Бенинати и Лафлин стали полноценной командой в сезоне НХЛ 1996–1997 годов, когда Кенни Альберт покинул HTS и стал диктором радио «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее Лафлин был в паре с Альбертом и Элом Кокеном, который до сих пор работает аналитиком в NBC Sports Washington.
Пара выиграла десятки премий Эмми вместе, в то время как Бенинати также был назван телеведущим года и получил премию Совета управляющих столицы Эмми в 2020 году. Лафлин также является источником энергии для Фонда семьи Лафлин, который собирает деньги на редкие виды рака в честь его жена Линда стояла за многими сортами популярного пива.
Нам было так весело с Встраивать твит А также @ Laughlin18 Сегодня в News4!
Джо Би и Локер уже 25 лет делили секретный соус Встраивать твитСлушать!Встраивать твит Встраивать твит # шапки pic.twitter.com/6TwMJsor1B
— NBC4 Sports (@ NBC4Sports) 4 ноября 2021 г.
Оба получили поздравления от Caps Nation с годовщиной.
С днем рождения, Джо Бенигнати и Крейг Лафлин, — сказал Тед Леонсис, владелец Capitals. «Любопытная пара творит чудеса для фанатов Вашингтон Кэпиталз. Нам, как фанатам, повезло, что они есть в передаче« Голоса Вашингтон Кэпиталз »на канале NBC Sports Washington».
— Поздравляю с 25-летием, — сказал Алексей Овечкин. «В великом городе вы, ребята, делаете отличную работу. На это интересно смотреть. Я позволил этому уйти».
«Я просто думаю, что в целом их голоса находят отклик, и здорово, что они были на вершине своей игры уже 25 лет», — сказал Джон Карлсон. «Это очень особенное».
Наконец, мне посчастливилось позвонить этим двум друзьям. Они из тех парней, которые пишут вам, когда узнают, что член вашей семьи болен, и кричат вам по телевизору, когда родился ваш сын (что заставило меня плакать в больнице, потому что это так много для меня значило). Они также из тех парней, которые будут смеяться над вами, если вы попытаетесь помочь им в тривиальных вопросах и сделаете им ужасную ошибку. Они приносят радость, энергию, ясность и веселье в игру, которую иногда трудно понять или которая увязла в досках.
Я болею за «Кэпиталз» с середины девяностых. я я не могу Представьте себе игру Hockey Capitals без Джо Би и Локера. Когда я слушаю другие хоккейные телепередачи, на мой взгляд, другие просто не доживают до этого. То, что у нас здесь, в столице, действительно особенное.
Поздравления с 25-летием вместе в Встраивать твит будка Встраивать твит А также @ Laughlin18. Спасибо за то, что представляете организацию вместе с классом, и за то, что постоянно делаете все возможное, чтобы делиться историей Вашингтона, выходя за рамки служебного долга. Встраивать твит. pic.twitter.com/j3QOJwo6RO
— КэпиталзПР (CapitalsPR) 6 ноября 2021 г.
Как и в случае с целями Овечкина, мы должны ценить игровой процесс этих двоих, потому что он не будет длиться вечно.
Сладкие рубашки! Спасибо Встраивать твит Следите за новостями о шляпах и флаерах на Встраивать твит pic.twitter.com/ldcYqOQqyE
— Крейг Лафлин (@ Laughlin18) 6 ноября 2021 г.
Поздравляю вас обоих!
Фото: @ funnylin18
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