Атмосфера моих девочек, легендарный игрок Game Capitals, в третий раз признан спортивным директором года Национальной ассоциацией спортивных СМИ.

Незаменимая и вечно одетая Чо Би получила награду в 2018 году, а до этого в 2015 году.

«Спасибо всем, кто поздравил с этой специальной наградой, я очень ценю это!» мои девочки написал в твиттере. «Для меня очень много значит быть номинированным и избранным моими коллегами, коллегами и друзьями в столичных спортивных СМИ. Это моя честь и моя честь, спасибо!»

Беннати, 16-кратный обладатель премии «Эмми» и Совета управляющих, более 25 лет работал сценографом на канале NBC Sports Washington’s Capitals и в начале ноября только что отпраздновал свое 25-летие в качестве партнера Крейга Лафлина.

Среди других известных местных победителей были отмечены Марк Цукерман (спортивный обозреватель года), Брюс Каннингем (спортивный обозреватель года в Мэриленде), Джефф Зуребек (спортивный обозреватель года в Мэриленде), Лин Касадонте (спортивный обозреватель года в Вирджинии), Уэс Макилрой ( Спортсмен года в Вирджинии) и Дэвид Телль (Спортсмен года в Вирджинии).

Поздравляем, Джо Би!

Фото баннера: Ян Холланд/RMNB