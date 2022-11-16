Джо Роган исключает Хабиба, чтобы описать этого человека как «российского саммита».

Джо Роган, одно из самых известных лиц в спортивных единоборствах, провел более двух десятилетий за столом комментатора. Мало того, что цветной комментатор создал лояльную фанатскую базу, он также известен тем, что не уклоняется от горячих шоу. В одном из своих недавних постов в социальных сетях крупнейший в мире разработчик подкастов отмахнулся от Хабиба Нурмагомедова и назвал парня «вершиной России».

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Цветной комментатор отправился в Instagram и опубликовал интересное видео. Примечательно, что забавное видео удивило поклонников, и они с готовностью согласились со знаменитой личностью.

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Джо Роган игнорирует Хабиба

На недавнем видео фанаты заметили россиянина верхом на медведе в лесистой местности. Более того, в левой руке мужчина держал бутылку водки, а в правой дегустировал напиток стаканом.

ПАСАДЕНА, Калифорния — 15 марта: Комик Джо Роган выступает во время своего выступления в The Ice House Comedy Club 15 марта 2019 года в Пасадене, Калифорния. (Фото Майкла Шварца/Getty Images)

Кроме того, медведь оказался в дружелюбном состоянии. Итак, бывший ведущий «Фактора страха» правильно подписал пост: «Это высота России».

Примечательно, что фанаты считают Хабиба Нурмагомедова одним из величайших игроков в истории UFC. 29-0 вышедший на пенсию рекордсмен как самый продолжительный действующий чемпион в легком весе. Кроме того, «Орел» освободил свой титул чемпиона UFC. 254 где он в третий и последний раз защитил титул против Джастина Гэтжи.

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С тех пор болельщики смогли заметить российского бойца в углу других известных бойцов. В значительной степени он также присутствовал в уголке ислама. Махачев Он также выиграл титул чемпиона UFC в легком весе. 280 В Абу-Даби, там же, где Любовник Я отдал ремень.

Как отреагировали массы?

объявлен один пользователь, «В Англии люди пьют кофе и гуляют с собаками по парку… Русские здесь пьют водку и катаются на медведях по лесу… Нам нужно поднять около 300 уровней»

Другой пользователь отметил, «Самый тяжелый человек весит 55 кг и пьет водку»

один фанат сказал, «Даже не видя подписи, я сразу понял, что это русский язык».

кто-то прокомментировал, Медведь Хабиб прошел долгий путь

Один фанат ММА сказал: «Хабиб: Я боролся с медведем. Этот мужчина: Подержи мою водку».

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прочитать комментарий, — Вот почему я сейчас трезв.

другой пользователь объявил, «В матушке России… медведь не давит человека… человек бьет медведя 🐻 😂🤣😂»

Наконец кто-то ответил: «Медведь выглядит счастливым быть там и быть частью мальчиков».

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Что вы думаете об этом забавном видео, опубликованном Джо? Роган? Вы тоже согласны с мнением Рогана? Дайте нам знать в комментариях ниже.