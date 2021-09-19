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В Администрация БайденаНепреднамеренные ошибки во внешней политике продолжают увеличиваться.

Первым был убийца. Неудачный выход из Афганистана И последовавшая гуманитарная катастрофа. Затем последовало запоздалое сообщение Пентагона о том, что в результате его атаки с помощью беспилотника 29 августа в Кабуле погибло 10 мирных жителей, семь из которых были детьми, что министерство обороны неверно трактовало в течение нескольких недель, что на самом деле было ошибкой, или, как выразился представитель Пентагона, «ужасающей военной трагедией». .

Сейчас двойное пересечение францииСамый старый союзник Америки.

Джеймс Джей Каравано: катастрофа с беспилотником Байдена – большая проблема, о которой нужно беспокоиться

Хотя кандидат Байден пообещал восстановить жизненно важные иностранные союзы, которым Дональд Трамп так сильно повредил, всего за восемь месяцев президенту Байдену удалось вызвать у себя и за рубежом широко распространенные сомнения в компетентности Америки и надежности ее гарантий безопасности.

Франция, которая назвала сделку администрации Байдена по продаже АПЛ Австралии “ударом в спину”, отозвала в пятницу своих послов из Вашингтона и Канберры.

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Продажа в США побудила Австралию отменить предыдущую сделку на 66 миллиардов долларов по покупке французских подводных лодок с дизельными двигателями. За долгую историю франко-американских отношений Франция никогда раньше не отозвала посла из Вашингтона для консультации.

И снова возмущение французов было связано не столько с самой продажей, сколько с секретностью, с которой Вашингтон вел переговоры. После того, как Австралия несколько месяцев назад связалась с ним по поводу покупки, команда Байдена предприняла необычные шаги, чтобы скрыть его переговоры от Парижа. Контракт Франции с Австралией был одним из крупнейших оборонных контрактов в ее истории, а президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоят выборы через семь месяцев.

Больше мнений

Le Monde, крупнейшая французская ежедневная газета, сообщила: «Для тех, кто все еще сомневается в этом, администрация Байдена в этом отношении ничем не отличается от администрации Трампа: Соединенные Штаты на первом месте, будь то в стратегическом, экономическом, финансовом или медицинском области ». Америка Во-первых, это ориентир внешней политики Белого дома.

Представители администрации Байдена преуменьшили гнев Франции как «вражду между хорошими друзьями», защищая сделку как необходимую для поддержки Австралии и способности Запада противостоять растущей военной напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Несколько официальных лиц указали, что французские подводные лодки устранили бы их к тому времени, когда они достигли бы воды, и что Австралия заверила администрацию, что будет иметь дело с французским гневом по поводу отмены ее продажи.

Тем не менее, Франция считает решение США и то, как оно было осуществлено, «жестоким», как сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также решающим фактором, отдаляющим как Франция, так и Атлантический альянс, в пользу большего внимания к противодействию. подъем Китая.

Гнев французов по поводу сделки был усугублен партнерством Великобритании в сделке с учетом исторического соперничества между Лондоном и Парижем и давних подозрений французов в отношении англоязычной банды, которая маргинализирует Париж из-за его настойчивости на независимой позиции в НАТО. Желание Макрона наметить средний курс между Пекином и Вашингтоном.

Франция – не единственная страна, которая с большим подозрением относится к лояльности Америки ее союзникам или гарантиям безопасности.

Франция – не единственная страна, которая с большим подозрением относится к лояльности Америки ее союзникам или гарантиям безопасности. Обеспокоенность по поводу авторитета Вашингтона широко обсуждалась на прошлой неделе на конференции в Киеве, столице Украины, территорию которой Россия частично оккупировала и аннексировала с 2014 года, когда поддерживаемые Россией силы вторглись и оккупировали Крым.

Москва собрала на своих границах более 100 тысяч солдат и предприняла другие провокационные шаги; Президент России Владимир Путин также заявил, что Украина является неотъемлемой частью России, что отрицает суверенитет Украины. Украина все больше опасается, что Россия и ее союзники, сама Россия, будут окружены российскими войсками в Беларуси на севере, а на юге – русскими в оккупированном Крыму и сепаратистском регионе Молдовы в Приднестровье.

На данный момент более 13 200 украинцев погибли и 2 миллиона человек стали перемещенными лицами в результате войны низкой интенсивности. Хотя президент Украины Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером, посетившим Вашингтон с официальным визитом в начале сентября, к которому он стремился с момента своего избрания в 2019 году, он и другие высокопоставленные должностные лица были тихо разочарованы результатом.

В то время как Вашингтон согласился увеличить военную помощь на 60 миллионов долларов, включая продажу противотанковых ракет Javelin и другого оружия, в результате чего ежегодная военная помощь Украине превысила 400 миллионов долларов, несколько украинских официальных лиц и экспертов США заявили на прошлой неделе, что Зеленский не получил На ней. Многое из того, что он искал.

В то время как Александр Вершбоу, бывший посол США в России, охарактеризовал помощь как «хорошую с точки зрения структуры стратегической обороны, ужасная ситуация с безопасностью на Украине», как он сказал в интервью, призвал «к большей приверженности Америки».

В своем выступлении на открытии 17-летней встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Зеленский косвенно выразил свое разочарование.

В то время как дипломаты приветствовали его визит в Вашингтон как успешный, Зеленский заявил на встрече 100 европейских официальных лиц, дипломатов и экспертов по внешней политике, что Запад, несмотря на агрессию России, дает его стране либо четкий путь к членству в НАТО, либо к вступлению в Европейский Союз. . Оставляя его чувствовать себя изолированным. Украинцы считают членство в НАТО и ЕС жизненно важным для своей интеграции в Европу и Запад и сдерживающим фактором для дальнейшей российской агрессии.

«Ялта [Crimea’s capital] Он по-прежнему оккупирован, и нет политической воли, чтобы это изменить », – сетовал Зеленский. Хотя Байден заверил его, что Соединенные Штаты поддержат Украину в ее войне с Россией,« действия говорят громче, чем слова », – сказал он.

Украина была особенно разочарована тем, что Байден принял просьбу Германии разрешить России завершить строительство «Северного потока-2», газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов в обход Украины. Его критики говорят, что трубопровод не только лишает Украину жизненно важных доходов от транзита газа, но и подвергает ее шантажу со стороны России или отключению электроэнергии.

Администрация Трампа пыталась заблокировать трубопровод, что вызвало возмущение Германии, в том числе наказанием тех, кто участвовал в его строительстве. Представители администрации заявляют, что, когда Байден вступил в должность, строительство трубопровода было почти завершено, и что сохранение санкций не будет служить никакой цели, кроме отчуждения Берлина, важного союзника НАТО.

Но на встрече несколько дипломатов оспорили изменение трубопровода Байдена, заявив, что Россия остановила работы на некоторых участках трубопровода после поражения Трампа, ожидая реакции Байдена. «Будь то Талибан, Германия или Россия, мы видели, как эта администрация делает первые уступки, ведущие к плохим, если не катастрофическим результатам», – сказал мне Джон Хербст, бывший посол в Украине и ветеран-дипломат. интервью.

«Речь идет не о газе или плате за транзит», – сказал в интервью Курт Волкер, бывший специальный посланник США по мирным переговорам на Украине. «Речь идет о безопасности Западной Европы».

Также, выступая в YES, Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности, который написал едкую книгу о своем пребывании на посту президента Трампа, предупредил, что и Россия, и Китай в конечном итоге приведут к хаотичному уходу Америки из Афганистана и ее неспособности поддержать могущественные страны, такие как Украина. Несмотря на разгул коррупции в стране, «у нас нет желания защищать наших союзников».

Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, сказал, что, когда Трамп был президентом, «Европа не была удовлетворена его консультациями. Сейчас ситуация ухудшилась. Консультаций нет».

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«Байден подорвал свою основную проблему компетентности в предвыборной кампании», – добавил он в интервью. В недавнем твите Бильдт назвал действия Байдена по поводу продажи подводной лодки Австралии «поразительно некомпетентной».

Опытный европейский дипломат сказал, что, хотя немногие европейцы хотят, чтобы Дональд Трамп вернулся в Белый дом, «тот факт, что Байдена сравнивают с ним, предполагает множество ошибок Байдена».