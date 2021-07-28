Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан АссанжДжулиан Пол Ассанж, ведущая подкаста Кэти Халпер: Противники Трампа должны выступить против экстрадиции Геликоновой долины: Трамп подает в суд на Facebook, Twitter, Google | Новые кибератаки обостряют напряженность в отношениях с Россией | В 36 штатах Вашингтон подает в суд на Google за предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства в App Store. Британский суд разрешил США обжаловать решение об экстрадиции Ассанжа подробнее лишен гражданства Эквадора, Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило Вторник.

По сообщению Associated Press, Эквадор официально уведомил Ассанжа об отмене его гражданства, сославшись на несоответствия, различные подписи, неуплаченные сборы и, возможно, измененные документы в своем письме о натурализации.

Адвокат Ассанжа Карлос Боведа сообщил Associated Press, что решение Эквадора было принято без надлежащей правовой процедуры и что Ассанжу, австралийцу по рождению, который в настоящее время находится в тюрьме в Великобритании, не будет разрешено участвовать в этом деле.

«В день, когда он был процитирован как лишенный свободы и имеющий проблемы со здоровьем в центре лишения свободы, где он содержался», – сказал Поведа репортеру новостей, добавив, что он намерен обжаловать это решение и будет искать разъяснения.

«Важнее, чем гражданство, это вопрос уважения прав и соблюдения юридических процедур при лишении гражданства», – добавил Поведа.

Ассанж получил эквадорское гражданство в 2018 году в рамках попытки тогдашнего президента Эквадора Ленина Морено вытащить его из посольства своей страны в Лондоне, где Ассанж оставался на семь человек, чтобы избежать ареста.

Выступая перед Associated Press, министерство иностранных дел Эквадора заявило, что решение, принятое Судом по спорным административным вопросам Пичинча, было принято «независимо и с соблюдением законности по делу, которое имело место при предыдущем правительстве и было подано тем же предыдущее правительство “.

Администрация Байдена в настоящее время прилагает усилия для экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где он находился. Обвиняемый По обвинениям, связанным с утверждениями о том, что он сознательно работал с хакерскими группами для распространения конфиденциальной информации. Ему грозит 18 пунктов обвинения, якобы он работал с бывшим аналитиком военной разведки. Челси Мэннинг Челси Элизабет Мэннинг – Министерство юстиции продолжает ходатайствовать о помиловании за экстрадицию Ассанжа, разговоры усиливаются по мере приближения Трампа к его последним 24 часам в офисе Hill Morning Report – инаугурация, как никакая другая Подробнее Раскрытие конфиденциальной информации о национальной обороне.

Британский суд ранее в этом месяце разрешил Соединенным Штатам Обжалование решения суда низшей инстанции Против выдачи Ассанжа США