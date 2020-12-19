Джулиано Бифолчи, «Геополитика российского Кавказа». Сандро Тедди Эд.

Красный –

Северный Кавказ (с русского переводится как Чеверный Кавказ), или Сискация, является частью Российской Федерации, которая имеет географическое положение между Черным и Каспийским морями и имеет свое основное стратегическое и геополитическое значение. Пути сообщения между Европой и Азией. Разразилась Первая чеченская война (1994–1996), и в течение долгого времени международный Кавказ был неизвестной и неясной частью сложных знаний, пока распространение терроризма не начало проявлять к нему интерес со стороны международных СМИ и ученых. Сначала называл Имарат Кавказ, а теперь – Исламское государство.

Хотя Северный Кавказ играл ключевую роль во внутренней и внешней политике Кремля, итальянская общественность до сих пор не знает об этом районе на юге России. Книга «Геополитика российского Кавказа. Под влиянием интересов местного Кремля и иностранных акторов в местной динамике Северного Кавказа, написанный Джулиано Бифолчи и опубликованный редактором Santro Tetti, нацелен на предоставление геополитической структуры Северного Кавказа в российском округе (от русского о-от Даг оякруг, Дагестан, Чечня, Чечня, Чечня, Чечня, Чечня) Севро-Кавасаки Федеральный (в переводе на окра), в который входят республики Саркози, Северная Осетия-Алания и Ставропольский край), а также международный (США, Китай, страны Персидского залива) и региональный (Грузия, Азербайджан, Турция) с учетом его стратегической роли для Москвы. Цель состоит в том, чтобы помочь читателю понять местную динамику Северного Кавказа через изучение и понимание одного из самых сложных социально-экономических и этнографических регионов Российской Федерации, который часто находится в авангарде международных СМИ в отношении эпизодов насилия и терроризма. .

Книга Джулиано Бифолски, являющаяся частью образовательной исследовательской программы автора в последние годы, направлена ​​на то, чтобы познакомить читателя со сложностью геополитических интересов северокавказского региона, а также территории конфликта / конфликта между местными народами и центральными державами из-за разнообразия языков, культур и религий. Специально и под контролем Северного Кавказа они всегда остаются в одиночестве, чтобы воспользоваться возможностью для тренировок. Влияние на Южном Кавказе (Армения, Азербайджан и Грузия).

В тексте первого тома представлены полезные геополитические принципы для изучения и понимания российских и иностранных интересов на Северном Кавказе, за которыми следует стратегическая и геополитическая роль Кавказского региона России для Российской Федерации. Настоящая сила ближневосточной внешней политики Кремля – ​​это интерес к отношениям между некоторыми республиками Северного Кавказа и арабо-мусульманским миром. Последняя часть книги посвящена интересам США, Китая, Турции, Ирана, Грузии и Азербайджана в регионе Северного Кавказа, а отрывок посвящен дипломатическому и деловому присутствию Италии в регионе. Автор говорит о геополитических акторах, которые имеют потенциал и потенциал для влияния на динамику Северного Кавказа, включая Кавказский Эмират (Кавказский эмират) 2007 года во главе с Току Умаровым, а с 2014 года – феномен терроризма. Благодаря пропаганде джихада на русском языке Вилаят Кавкас (Кавказская провинция) становится представителем Исламского государства.

Джулиано Бифольчи, директор ASRIE Analytica (партнер геополитических новостей), врач-историк исламских стран, имеющий степень магистра истории и документальных наук Римского университета. В рамках мира в Папском университете Сан-Бонавентура. Он занимается разведкой с открытым исходным кодом и специализируется на анализе политической, экономической, социальной, культурной ситуации и ситуации с безопасностью на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Имеется в наличии ВОЗ.