Джулия Робертс, Мэтт Дэймон и другие мировые звезды посылают «любовь» раздираемой войной Украине в годовщину российского вторжения — СМОТРЕТЬ | Новости английского кино

В видео, снятом по случаю годовщины крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, одно из самых известных в мире имен говорит, что поддерживает Украину.
«Мы думаем о вас, посылаем любовь, посылаем нашу силу, посылаем наши молитвы и запираем вас в наших сердцах, всегда», — сказал обладатель «Оскара» Робертс.
Даймон сказал, что посылает послание «любви, уважения и солидарности со всеми нашими братьями и сестрами в Украине».
Обращение к президенту России Президент России Владимир Путин«Это был неспровоцированный акт агрессии со стороны страны, в тридцать раз превышающей размер ее жертвы», — сказал актер Лив Шрайбер о своем решении вторгнуться в Украину.
Певица и актриса Барбра Стрейзанд заявила, что Украина будет поддерживать «столько, сколько будет необходимо».
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«Вы были источником вдохновения для всего мира», — сказала она.
«Вы боретесь за всех нас», — добавил Итан Хоук.
Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера, вернул знаменитую фразу из «Звездных войн»: «И Сила всегда будет с тобой».
Видео также включало сообщения поддержки от представителя Морган ФриманАстронавт Скотт Келли, режиссер Уэс Андерсон и The Pet Shop Boys, британский поп-дуэт.
В сообщении в Facebook президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые звезды поддерживают Украину.
«Спасибо за эти слова поддержки! Они действительно важны для нас», — написал он.
Год назад и сегодня Путин шокировал мир, отправив войска через границу в качестве наказания за натиск Киева на Запад.
Война опустошила большую часть Украины, вытеснив миллионы людей, превратив Россию в государство-изгоя на Западе и, согласно западным источникам, убив более 150 000 человек с каждой стороны.
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