Джулия Робертс, Мэтт Дэймон и другие мировые звезды посылают «любовь» раздираемой войной Украине в годовщину российского вторжения — СМОТРЕТЬ | Новости английского кино

Более 30 звезд, включая Джулия Робертс И Барбара Стрейзанд Мэтт Дэймон В пятницу они послали свою «любовь» и молитвы Украина В видео, посвященном годовщине российского вторжения.В видео, снятом по случаю годовщины крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, одно из самых известных в мире имен говорит, что поддерживает Украину.

«Мы думаем о вас, посылаем любовь, посылаем нашу силу, посылаем наши молитвы и запираем вас в наших сердцах, всегда», — сказал обладатель «Оскара» Робертс.

Даймон сказал, что посылает послание «любви, уважения и солидарности со всеми нашими братьями и сестрами в Украине».

Обращение к президенту России Президент России Владимир Путин«Это был неспровоцированный акт агрессии со стороны страны, в тридцать раз превышающей размер ее жертвы», — сказал актер Лив Шрайбер о своем решении вторгнуться в Украину.

Певица и актриса Барбра Стрейзанд заявила, что Украина будет поддерживать «столько, сколько будет необходимо».

Джулия Робертс, Морган Фриман, Мэтт Дэймон, Imagine Dragons, Тимоти Снайдер — 30+ мировых знаменитостей… https://t.co/kazVTUm1Tk И[مدش]. Украина Мир (ukraine_world) 1677250388000

«Вы были источником вдохновения для всего мира», — сказала она.

«Вы боретесь за всех нас», — добавил Итан Хоук.

Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера, вернул знаменитую фразу из «Звездных войн»: «И Сила всегда будет с тобой».

Видео также включало сообщения поддержки от представителя Морган ФриманАстронавт Скотт Келли, режиссер Уэс Андерсон и The Pet Shop Boys, британский поп-дуэт.

В сообщении в Facebook президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые звезды поддерживают Украину.

«Спасибо за эти слова поддержки! Они действительно важны для нас», — написал он.

Год назад и сегодня Путин шокировал мир, отправив войска через границу в качестве наказания за натиск Киева на Запад.

Война опустошила большую часть Украины, вытеснив миллионы людей, превратив Россию в государство-изгоя на Западе и, согласно западным источникам, убив более 150 000 человек с каждой стороны.