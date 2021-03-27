Дзюба близок к России и установил рекорд – 2: 1 над Словенией | Buffalo Sports

Сочи, Россия (AFP) – Артем Дзюба забил два гола России в победе над Словенией со счетом 2: 1, приблизившись к рекорду, установленному в России.

Победа перед толпой из более чем 10 000 человек – разрешенная на фоне пандемии коронавируса в соответствии с правилами конкуренции и российским законодательством – позволила России занять лидирующую позицию в группе H, поскольку она восстанавливается после катастрофического завершения кампании Лиги наций в прошлом году. Успех Словении прекратился после их неожиданной победы над Хорватией в среду.

Открыв счет на 26-й минуте, Дзюба изначально намеревался выставить напарника по команде Далера Козяева мягким ударом головой, но отбил мяч, когда Козьяев оказался в ловушке защиты. Дзюба отдал пас Козиева и низко пробил, минуя протянутую руку Яна Облака.

Через девять минут Дзюба снова забил гол, продемонстрировав свою силу и контроль, отскочив и победив Облака после первого удара Александра Головина в перекладину. В результате Дзюба забил 29 голов за Россию, что ниже рекорда Александра Киргакова, забитого Россией после распада Советского Союза.