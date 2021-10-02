Диалог с Китаем – приоритет внешней политики России – Председатель Сената – Бизнес и экономика

Москва, 1 октября. / ТАСС /. В письме к Председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации (верхней палаты парламента), заявила, что укрепление диалога с Китаем отвечает целям обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития. развитие России. Китай Ли Чжаншу по случаю Национального дня Китайской Народной Республики.

«Укрепление диалога с дружественным Пекином – безусловный приоритет внешней политики Москвы, долгосрочный путь, отвечающий целям обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития», – написала Матвиенко.

Она отметила, что всестороннее партнерство и стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем основаны на давних традициях дружбы и доверия. «Успешное сотрудничество наших стран по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в рамках ООН, группы стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других международных объединений, является важным фактором поддержания международной стабильности и безопасности. , и в укреплении международного правопорядка », – сказал Председатель Совета Федерации.

Матвиенко также подчеркнула, что взаимное стремление народов России и Китая поддерживать и развивать дружеские отношения на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества остается неизменным, а также стремление российских сенаторов к углублению открытого и конструктивного сотрудничества. диалог с китайскими коллегами.

«Межпарламентский комитет по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей Китая обеспечивает взаимодействие законодателей, в том числе по межрегиональным вопросам, и способствует реализации двусторонних межправительственных соглашений. Уверен, что седьмая встреча между парламентский комитет, который мы будем проводить в ближайшее время, будет, как и все предыдущие встречи, успешным и плодотворным для обеих сторон. Надеемся, что тесная и плодотворная совместная работа по вопросам повестки дня откроет дополнительные возможности для межпарламентского сотрудничества. . ” Матвиенко заключила.