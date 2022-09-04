Дизайн первой маски Дарси Куимпер был раскрыт с Washington Capitals

Новый вратарь «Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли 2022 года. Дарси Комберподписал пятилетний контракт на 26,25 миллиона долларов с «Хэтс» в это межсезонье, покинув «Колорадо Эвеланш» — команду, с которой он выиграл тот чемпионат.

Кемпер еще не вышел на лед в цветной кепке, но теперь у него есть оборудование, чтобы играть эту роль. Суббота, давний дизайнер масок Кемпер, Дэвид ГуннарсонОн выпустил свой первый дизайн маски.

«Я очень рад выпуску новой маски Caps Mask для моей чемпионки Кубка Стэнли и подруги Дарси Комбер», — написал Гуннарссон. «Дарси и я работаем вместе уже более десяти лет. Это строгий и чистый дизайн, созданный и нарисованный с использованием максимальных 3D-эффектов, смешанных с тонкими винтажными эффектами. Я просто обожаю сходить с ума от проработанной до мельчайших деталей работы. Спасибо, Дарси!»

Маска имеет красно-бело-синюю цветовую схему, которую команда в настоящее время практикует как дома, так и за рубежом. Кричащий орел из униформы команды середины 1990-х годов, а также первая и, возможно, вторая ретро-футболки в стиле ретро также присутствуют в большом количестве. Номер Кемпера 35 прикреплен к подбородку маски большим текстовым логотипом, который проходит по обеим сторонам линии челюсти.

Учебный лагерь Capitals начинается 22 сентября, и мы должны ожидать полноценного дебюта маски. В предстоящем сезоне Кемпер присоединится к совершенно новому игроку, который заменит Чарли Линдгрена.