Дизайн Galaxy S22 Ultra ближе к Galaxy Note, чем к серии Galaxy S.

В Galaxy S22 Серии Ожидается, что он станет официальным в начале февраля 2022 года.Но в характеристиках телефонов этой серии есть Уже слил. Новая утечка показывает, что Galaxy S22 Ultra У него изменился язык дизайна по сравнению с его предшественником, Galaxy S21 Ultra.

а Новое фото опубликовал Типстер Встраивать твит Сравнивает размеры экрана и кривые экрана Galaxy S22, Galaxy S22 +и Galaxy S22 Ultra. Ожидается, что у Galaxy S22 будет 6,1-дюймовый экран, а у Galaxy S22 + — 6,5-дюймовый экран. Ожидается, что Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым экраном. Что еще более важно, у Galaxy S22 и Galaxy S22 + изогнутые углы экрана, а у Galaxy S22 Ultra более острые углы.

Смартфоны серии Galaxy S обычно имеют изогнутые углы экрана, в то время как устройства серии Galaxy Note имеют более острые углы экрана. Эта утечка показывает, что дизайн Galaxy S22 Ultra может быть ближе к серии Galaxy Note, чем к серии Galaxy S. Как показали предыдущие утечки Galaxy S22 Ultra будет совместим с S Pen, и у него есть Выделенный слот для S PenЧто наверняка порадует поклонников серии Galaxy Note.

У Samsung могут быть файлы Убейте серию Galaxy NoteТем не менее, похоже, что он продолжает свое наследие с серией Galaxy S, особенно с моделью Ultra.

Ожидается, что Galaxy S22 Ultra будет оснащен дисплеем Super AMOLED Infinity-O с частотой 120 Гц и Exynos 2200 или Львиный зев 898 Процессор, до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ памяти, A 40-мегапиксельная селфи-камераИ задняя камера на 108 МП. Он также может иметь рейтинг IP68, стереодинамики, 5G, Аккумулятор 5000 мАчбеспроводная зарядка и Быстрая проводная зарядка 45 Вт.

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