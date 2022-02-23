Дикая большая фотопрогулка Мэрилин Стаффорд

Позже миссис Стаффорд использовала то, чему научилась, в частности технику Станиславского, чтобы погрузиться в мир своих подданных, полностью исчезнув. Она переехала в Нью-Йорк в 1947 году и мечтает попасть на Бродвей.

Примерно в это же время я начал экспериментировать с пленкой. В основном самоучка, ее стиль был намеренно случайным, и она использовала мантру пионера российского кино Сергея Эйзенштейна: «Стреляй, стреляй, стреляй; режь кусочки». Она часто просматривала несколько рулонов пленки, чтобы взяться за свою тему и получить «один».

Несмотря на то, что большая часть ее карьеры была построена на четком замысле, встреча г-жи Стаффорд с Эйнштейном была просто чудом. В 1948 году 24-летняя миссис Стаффорд сопровождала съемочную группу, чтобы узнать мнение Эйнштейна об атомной бомбе после Хиросимы. По пути из Манхэттена в дом физика в Принстоне ей вручили 35-миллиметровую камеру и сказали, что она будет «мастером снимков».

Получившееся изображение показывает умного физика на спектрограмме — размытый фантом, вызванный технической неточностью новичка, но, тем не менее, обладающий безошибочной эстетикой, определяющей образ Стаффорда. После того, как фото было сделано, она уже не мечтает о жизни перед камерой, а за ней.

В 1949 году, после обучения у нью-йоркского модного фотографа Франческо Скавулло, г-жа Стаффорд переехала в Париж, где провела десять лет. Там ее любовь к фотографии усилилась, и она подружилась с Эдит Пиаф и Элеонорой Рузвельт. Ноэль Кауард и Бинг Кросби.

Писатель Малик Радж Ананд, ее близкий друг, познакомил ее с такими великими фотографами, как Роберт Капа и Анри Картье-Брессон, которые стали ее наставниками.