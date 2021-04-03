На этой неделе российские инженеры работают над расчисткой льда на реке Пиа в Солдонском и Боясском районах России.
На фотографиях видны впечатляющие взрывы, а затем как выглядит снег.
Извержение снега – это когда взрывчатые вещества используются для разрушения льда в реках и разрушения навигационных систем И избежать затопления из-за скопления снега. Эту процедуру часто проводят весной, когда лед тает и речной лед начинает трескаться.
МЧС России оценивает части Сибири, Такие как северные притоки рек Пиа и Коттон., Возможно, в этом году количество снега в среднем увеличилось в три раза, а близлежащий район Бойзки находится под угрозой затопления из-за таяния погоды. Операция по метелью была призвана снизить этот риск.
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Основная цель метеорологического журнала – информировать нашу жизнь о последних погодных новостях, окружающей среде и важности науки. Эту историю рассказала наша материнская компания IBM.
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