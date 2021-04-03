Извержение льда на реке Пиа в Солдонском районе России. По оценкам МЧС России, количество снега, скапливающегося в верховьях рек Пиа и Каттун, может утроиться, а в случае жары 4000 человек в окрестностях Биосковского района могут затопить. столько же объектов местной инфраструктуры. (Гриль Кукмер / Бросок через изображения Керил)

На этой неделе российские инженеры работают над расчисткой льда на реке Пиа в Солдонском и Боясском районах России.

На фотографиях видны впечатляющие взрывы, а затем как выглядит снег.

Извержение снега – это когда взрывчатые вещества используются для разрушения льда в реках и разрушения навигационных систем И избежать затопления из-за скопления снега. Эту процедуру часто проводят весной, когда лед тает и речной лед начинает трескаться.

МЧС России оценивает части Сибири, Такие как северные притоки рек Пиа и Коттон., Возможно, в этом году количество снега в среднем увеличилось в три раза, а близлежащий район Бойзки находится под угрозой затопления из-за таяния погоды. Операция по метелью была призвана снизить этот риск.

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