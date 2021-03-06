Дилемма трубопровода Байдена в России только усугубляется – и Тед Круз благодарит это

Сенатор Жанна Шахин, член комитета по международным отношениям и вооруженным силам, заявила в четверг, что «здесь не хватает времени, чтобы что-то сделать до того, как будет завершен трубопровод». «И я думаю, что нам нужно действовать очень быстро».

Кампания давления обострилась в пятницу, когда сенатор Тед Круз (штат Техас) остановил последнее подтверждение президентом Джо Байденом директора ЦРУ Уильяма Бернса, отложив быстрое голосование, чтобы оказать давление на администрацию Байдена с целью введения дополнительных санкций.

«Я отпущу кулак, когда чиновник Байдена выполнит свое юридическое обязательство сообщать о судах и компаниях, строящих трубопровод Путина, и наложить санкции на эти суда», – Круз. Он написал в Твиттере Пятница.

Динамика в Палате представителей поставила Белый дом в тупик. Главная цель новой администрации – показать единый фронт с Германией и остальной Европой против российской агрессии. Но Германия стремится завершить строительство трубопровода, потому что он предложит более дешевую альтернативу природному газу, а это означает, что Соединенные Штаты могут разозлить главного союзника, если он продолжит санкции, требуемые Конгрессом.

«Мы очень хотим восстановить наши отношения с Германией после четырех лет злоупотреблений со стороны предыдущей администрации», – сказал высокопоставленный чиновник администрации. Но Конгресс не сдвинулся с места. Мы находимся между камнем и наковальней “.

‘Плохая сделка для Европы’

Сам Байден публично охарактеризовал трубопровод как «плохую сделку для Европы», и пакет санкций против проекта продолжает действовать в рамках межведомственного процесса, даже если он не так быстр, как хотелось бы некоторым законодателям. Остановка «Северного потока – 2» долгое время была приоритетом обеих партий, и члены Конгресса утверждали, что завершение строительства трубопровода укрепит президента России Владимира Путина за счет Украины и других союзников США.

Бывшие официальные лица заявили, что администрация Трампа в последние дни планирует пойти еще дальше и наказать немецкие организации за их роль в проекте. Среди них – немецкий генеральный директор Nord Stream Маттиас Варниг и немецкое судно Cribs Geo. Однако в конце концов они так и не сделали, а вместо этого наложили санкции только на российское трубопроводное судно «Фортуна» и его владельца, КВТ-РУС.

Госдепартамент одобрил эти классификации в отчете Конгрессу в прошлом месяце, но не пошел дальше – к гневу законодателей-демократов и республиканцев, которые заявляют, что администрация уполномочена законом выявлять и применять санкции ко всем организациям, участвующим в строительстве трубопровода. в который сейчас входит не меньше, около семи русских кораблей.

Шахин и Круз Соавтор Положение в ежегодном законопроекте об обороне, налагающее штрафы на тех, кто участвует в строительстве трубопровода. Шахин также присоединился к сенатору от Айдахо Джиму Ришу, главному республиканцу в Комитете по международным отношениям. Давление на Байдена Прошлый месяц для выполнения этого постановления в полном объеме.

На прошлой неделе Госдепартамент проинформировал сотрудников сенатского комитета по международным отношениям о позиции администрации по «Северному потоку – 2», и, по словам помощника Сената, он состоится снова на следующей неделе. Но сотрудники заявили, что во время брифинга они не узнали ничего нового, а сами сенаторы заявили, что они все еще в значительной степени не в курсе.

Вам не понравятся немцы, когда они злятся

Несколько нынешних и бывших официальных лиц заявили, что проблема заключается в том, как остановить трубопровод, не нарушая отношений с Германией. Госсекретарь Энтони Блинкен пытается восстановить отношения Вашингтона с Берлином после четырех лет пренебрежения и пренебрежения со стороны администрации бывшего президента Дональда Трампа. Отношения настолько ухудшились при Трампе, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила в 2018 году, что Европа больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты и «должна взять свою судьбу в свои руки».

Официальные лица заявили, что Аманда Слоут, директор Европейского совета национальной безопасности в Европе, также предостерегала изнутри от слишком быстрого введения дополнительных санкций против Nord Stream, поскольку администрация работает над исправлением отношений США с Германией.

Бывший сотрудник службы национальной безопасности, близкий к Белому дому, уловил общественное мнение: «Многие люди в администрации считают, что с немцами ужасно плохо обращаются, и они хотят восстановить эти отношения».

Однако высокопоставленный чиновник администрации указал, что критикам следует спросить, почему администрация Трампа не сделала больше, чтобы остановить трубопровод в течение его четырех лет у власти.

«Трубопровод готов на 95%, и администрация Трампа совершенно не смогла что-либо предпринять, когда у нее была возможность», – сказал чиновник. Теперь бывшие чиновники, допустившие это, почему-то настаивают, что это наша вина. Эти же бывшие чиновники распространяют теории заговора о секретных дебатах. Единственная дискуссия, которую администрация Байдена провела с немцами по «Северному потоку – 2», заключалась в том, чтобы прояснить нашу оппозицию ».

По состоянию на конец января, после разговора с Блинкеном, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что их позиция не изменилась. Но он сказал, что отношения с Соединенными Штатами действительно улучшаются. «Мне нужно привыкнуть к тому, что я разговариваю со своим американским коллегой по телефону, и мы согласны почти по всем пунктам», Рейтер. «Раньше этого не было».

Сенатор Крис Мерфи (демократ, Коннектикут) сказал, что, хотя он «поддерживал» санкционные меры, ему «очень неудобно, что Соединенные Штаты и Европа идут разными путями в этом вопросе».

«Я думаю, что способность США и Европы сотрудничать по политике Китая более важна, чем наша политика в отношении Северного потока – 2», – сказал Мерфи, старший член Комитета по международным отношениям. «Таким образом, мы должны найти способ вернуться на ту же страницу с Европой, и я надеюсь, что администрация Байдена сможет установить более эффективные отношения с Европой по энергетическим вопросам, чем это сделал Трамп».

Игра в руках России

Но другие нынешние и бывшие официальные лица говорят, что риски завершения строительства трубопровода и рычаги воздействия, которые он может дать России на Европу и НАТО, намного перевешивают краткосрочные последствия гнева Берлина. Они утверждают, что, если Германия готова продвигать этот проект, даже когда Россия продолжает демонстрировать свою агрессию на востоке Украины, мало доказательств того, что Германия выполнит свое обязательство по сохранению некоторого транзита газа через Украину даже после завершения строительства трубопровода.

«Северный поток – 2» позволит России в обход Украины поставлять российский газ в Европейский Союз через Балтийское море. Его строительство лишит Киев значительных доходов, что, по словам украинских властей, и является целью.

«Основной мотив России – только наказать Украину», – заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. В политике Прошлый месяц. «Украина категорически против строительства« Северного потока – 2 »и считает это очередной попыткой России использовать энергию в качестве инструмента политического давления и шантажа».

Ранее на этой неделе администрация Байдена ввела новые санкции в отношении российских чиновников в ответ на отравление и заключение в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального и ожидает, что в ближайшие недели будут введены новые санкции против злонамеренных действий России во всем мире. Но Байден до сих пор сопротивлялся введению новых санкций в отношении организаций, участвующих в строительстве «Северного потока», чем его предшественник, что, по мнению нынешних и бывших официальных лиц, будет одним из наиболее эффективных способов обуздать плохое поведение Путина.

«Вложение акций в самое сердце« Северного потока – 2 »может истощить миллиарды из казны Путина», – сказал Райан Талли, занимавший должность старшего директора по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности Трампа.

Сенатор Джон Баррассо (справа от WW) возглавил группу из 40 сенаторов-республиканцев в письме Байдену в среду, в котором выразил «глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в газопроводе« Северный поток-2 »».

Риш сказал, что в четверг говорил с представителем Госдепартамента о «Северном потоке – 2», но вышел разочарованным.

Он сказал «Политико»: «Я не хочу идти дальше». Представитель Риша позже сказал: “Новой информации по [Nord Stream 2] В звонке “.