Дипломаты США заявили, что у России нет политики смены режима

Вашингтон, 27 марта (Рейтер) — Сторонники президента России Владимира Путина и критики высокопоставленных послов президента Джо Байдена в США ясно дали понять в воскресенье, что у Соединенных Штатов нет политики смены режима в России. Власть. «

Комментарии Байдена в Польше в субботу включали заявление, в котором он назвал Путина «мясником», и резкое расширение подхода США к Москве в связи с ее оккупацией Украины. Подробнее

Джулиан Смит, посол США в НАТО, попытался обойти комментарии Байдена после его однодневных переговоров с украинскими беженцами в Варшаве. Ежемесячное вторжение России вынудило четверть 44-миллионного населения Украины покинуть свои дома.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный бесплатный доступ к Reuters.com Регистрация

«На данный момент я думаю, что это принципиальная человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день, — сказал Смит перед тем, как присоединиться к программе CNN «О положении в стране». — У Соединенных Штатов нет политики смены режима в России.

На пресс-конференции в Иерусалиме госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден говорил о том, что Путин не может быть уполномочен вести войну. Но Блинген сказал, что любое решение о будущем руководстве России будет «в воле российского народа».

Республиканцы категорически заявили, что мнение Байдена — досадная ошибка.

Сенатор Джеймс Риш, высокопоставленный республиканец в комитете Сената США по международным отношениям, назвал комментарии Байдена «ужасной путаницей» и сказал, что хочет, чтобы президент был в сценарии.

«Большинство людей, которые не имели дело с путем международных отношений, не осознают, что те девять слов, которые он произнес, вызовут взрыв, который они сделали», — сказал он CNN.

«Это будет большой проблемой».

Сенатор Роб Портман, входивший в комитет, посетовал на общую ошибку, допущенную во время войны.

«Это в руках российских пропагандистов и Владимира Путина, так что это ошибка», — сказала Портман в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Президент США Джо Байден выступает на мероприятии в Королевском замке в Варшаве, Польша, 26 марта 2022 года, на фоне вторжения России в Украину. REUTERS/Александра Шмигель/Фото из архива

украинская оппозиция

Соединенные Штаты стремились найти баланс во время конфликта на Украине, чтобы избежать прямой военной конфронтации с Россией, ускоряя поставки оружия Киеву для помощи в его военных действиях, но отказываясь вводить войска в страну или вводить бесполетную зону.

Эта поддержка усилила украинскую оппозицию больше, чем ожидалось, и России не удалось захватить ни один крупный украинский город после более чем четырех недель войны.

Президент Украины Владимир Желенский призвал западные страны предоставить Украине танки, самолеты и ракеты, чтобы помешать российским силам. Подробнее

Глава военной разведки Украины заявил, что Россия теперь надеется разделить Украину, обещая «тотальную» партизанскую войну, чтобы предотвратить распад страны, как это произошло в Северной и Южной Корее.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не призывала к смене режима в интервью США в воскресенье, но предупредила, что Путину трудно оставаться у власти в цивилизованном мире.

«Нам ясно, что Россия — террористическое государство, возглавляемое военным преступником… и что все должны быть привлечены к ответственности», — сказала Маргарита.

«Поэтому я думаю, что трудно управлять государством с ястреба».

Сенатор Кори Букер, один из соратников Байдена-демократа и член судебного комитета Сената, сказал Meet the Press, что, хотя смена режима не была политикой США, война на Украине не закончилась для Путина хорошо.

«Я не вижу для него настоящего успеха. Его страна чрезвычайно пострадала. Он истощает жизненно важные ресурсы своей страны для этой ужасной войны. Поэтому я не вижу, насколько хорошо это может для него закончиться», — сказал Букер.

По данным ООН, в результате конфликта погибли тысячи людей, почти 3,8 миллиона человек были депортированы, а более половины украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.

Москва заявляет, что цели, которые Путин называет «специальной военной операцией», включают милитаризацию и «сокращение» ее соседей. Украина и ее западные союзники называют это поводом для неспровоцированного вторжения.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный бесплатный доступ к Reuters.com Регистрация

Отчет Билла Стюарта, Брендана О’Брайена; Дополнительный отчет Хумеры Памук в Иерусалиме под редакцией Дайан Крафт, Пола Симао и Синтии Астерман.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.