Дипломаты США посетили заключенную в российской тюрьме звезду WNBA Бритни Грейнер

Официальные лица посетили посольство США в Москве Заключенная в тюрьму звезда WNBA Бритни Гренье В четверг, более чем через неделю после российского суда отказался от апелляции Она была приговорена к девяти годам лишения свободы за хранение наркотиков.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс написал в Твиттере, что американские законодатели «воочию увидели ее решимость и настойчивость, несмотря на ее нынешние обстоятельства».

Прайс сказал, что администрация Байдена продолжает настаивать на немедленном освобождении Грейнера и Пол Уиланприговоренного в 2020 году к 16 годам лишения свободы в России по Обвинения в шпионаже Которые он и его семья называют фальшивкой и «справедливым обращением с каждым арестованным американцем».

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что Грейнер «делает то, что ожидается в данных обстоятельствах», и что администрация работает над «разрешением текущих неприемлемых и незаконных задержаний» Грейнера и Уилана.

Грейнер был осужден в августе после того, как полиция заявила, что в его багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены вейпы с маслом каннабиса. Ее арест в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела свои войска в Украину. В то время Грейнер возвращался, чтобы играть за российскую команду в межсезонье WNBA.

На суде она призналась, что хранила пакеты в своем багаже, но показала, что упаковала их непреднамеренно, торопясь улететь, и не имела преступного умысла. Ее адвокаты назвали наказание чрезмерным.

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Соединенные Штаты считают Гринера и Уилана незаконно задержанными и уже несколько месяцев пытаются договориться с Россией об их освобождении. Госсекретарь Энтони Блинкен летом заявил, что США составили досье «основное предложение» В Россию, чтобы попытаться добиться их освобождения, президент Джо Байден Он сказал родственникам Гренера и Уилана на встрече в Белом доме в сентябре. Его администрация взяла на себя обязательство вернуть их домой.

История продолжается

Люди, знакомые с предложением, рассказали, что США предлагали освободить осужденного российского торговца оружием. Виктор Пот Для Гринер и Уилана.

С тех пор не было никаких внешних признаков прогресса в переговорах.

Жан-Пьер сказал репортерам, путешествующим с президентом в Нью-Мексико, что «несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с русскими, правительство США продолжает продвигать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед с Россией по всем доступным каналам. представлять высший приоритет».