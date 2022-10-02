Дипфейковый Брюс Уиллис может стать следующей голливудской звездой, и он согласен с этим

Согласно сообщению от телеграф. Этот шаг позволяет голливудскому актеру сниматься в цифровом формате в будущих рекламных роликах и, возможно, даже в фильмах, и он уже снялся в российском рекламном ролике с использованием технологий.

Уиллис, который был диагноз С языковым расстройством, называемым афазияРанее в этом году он объявил, что «уйдет» из актерской карьеры. Вместо этого он будет лицензировать свои цифровые права через компанию под названием Глубокий торт. Штаб-квартира компании находится в Тбилиси, штат Джорджия, и работает в Америке, будучи зарегистрированной в штате Делавэр.

Deepcake приобрел образ Уиллиса, обучив модель нейронной сети с глубоким обучением, чтобы она появлялась в боевиках-блокбастерах 1990-х годов. С появлением его лица модель может затем применить голову Уиллиса к другому актеру с похожей структурой в процессе, обычно называемом глубоким подделкой. В последние годы на TikTok стали популярны дипфейки, причем несанкционированные дипфейки Том Круз И Киану Ривз Соберите больших последователей.

Сообщается, что в заявлении на веб-сайте Deepcake Уиллис сказал:

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Мне нравилась точность моего персонажа. Для меня это отличная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучена на [the] контент из живучи И Пятый элементТак что мой персонаж похож на картины того времени. С появлением современных технологий она смогла общаться, работать и участвовать в съемках даже на другом континенте. Это новый и интересный опыт для меня и меня [am] Благодарен нашей команде.

Согласно веб-сайту Deepcake, компания стремится разрушить традиционный процесс кастинга, снизив цену, заявив, что ее метод «позволяет нам преуспеть в задачах за вычетом транспортных расходов, непомерных съемочных дней, страховки и других расходов. Вы платите за договор об одобрении с агента по работе со знаменитостями и плату за услуги Deepcake». Это слишком мало».

В то время как в отчете Telegraph утверждается, что Уиллис является «первой голливудской звездой, продавшей права на создание своего «цифрового двойника» для использования на экране», Ars Technica не смогла проверить это утверждение вне контекста первого сообщения. лицензия с Deepcake. Имеются данные, свидетельствующие о подобном прецеденте лицензирования — в Голливуде дипфейки Уже использован Например, во многих фильмах и сериалах по «Звездным войнам».

Если смотреть глубже, то концепция «цифрового близнеца» не нова и для Уиллиса. В 1998 году он снялся в видеоигре PlayStation под названием Воскрешение с участием оцифровка его лица Он запечатлел движение своего тела, изображая сцены. Тем не менее, стоит отметить, что пожилой актер, маргинализированный из-за болезни, добровольно вызвался работать с цифровым множителем. Джеймс Эрл Джонс недавно озвучил Дарта Вейдера. Мы можем увидеть больше этого по мере совершенствования технологии дипфейков.