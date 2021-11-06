Директора ЦРУ Билла Бернса отправили в Москву, чтобы предупредить Россию о концентрации войск возле Украины

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по разрядке растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом. Источники CNN сообщили, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Желенским, пытаясь разрядить напряженность. В четверг в Киев был направлен высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел для поддержки этих усилий.

«Энергия в сочетании с шантажом предполагает более агрессивную позицию России», – сказал CNN советник Желенского.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что «размер» и «размер единиц, которые мы видим», были «необычными» для России.

«Мы продолжаем внимательно следить за этим. Как я уже сказал, любые серьезные или агрессивные действия России будут вызывать большую озабоченность у Соединенных Штатов», – сказал он.

Бернс как главный посредник

Оценки мотивов России сильно различаются внутри администрации: одни источники полагают, что CNN может готовиться к российскому вторжению, в то время как другие говорят, что проводят учения или пытаются запугать Украину.

И публично Украина недооценила представление о том, что Россия наращивает военное присутствие сверх нормального уровня вблизи границы. «Россия ввела политику передислокации и сосредоточения воинских частей с целью поддержания напряженности в регионе и политического давления в соседних странах», – заявило во вторник Минобороны Украины.

Но в попытке остановить волну Байден во вторник отправил Бернса в Москву, где он встретился с кремлевскими чиновниками и сказал им, что Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением войск. На их встрече.

Бернс также выразил обеспокоенность США по поводу того, что Россия приближается к использованию своего газового экспорта в качестве иностранной державы, поскольку Украина и другие европейские страны, по прогнозам, столкнутся с энергетическим кризисом зимой.

После встреч в Москве Бернс вызвал Зеленского в среду, чтобы заверить администрацию в обеспокоенности России поведением России и убедиться, что Соединенные Штаты внимательно следят за действиями России.

Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies в понедельник, демонстрируют беспорядочные передвижения российских войск и техники, что беспокоит официальных лиц США. На фотографиях показаны российские войска, танки и артиллерия, сосредоточенные возле российского города Ельня, а два высокопоставленных чиновника США говорят, что администрация Байдена больше обеспокоена, чем началом российского вторжения весной.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на этой неделе журналистам, что «перемещение нашей военной техники или воинских частей через границу в Российской Федерации – это исключительно наше дело». «Россия никогда никому не угрожала, не запугивала и не подвергала опасности. Но перед лицом агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и других стран, Россия всегда предпринимала меры. Ее безопасность и будет продолжать делать это».

Но официальный представитель США сказал CNN, что Соединенные Штаты “серьезно обеспокоены” созданием России и что “было бы глупо не рассматривать возможность вторжения или вторжения”.

Другой чиновник министерства иностранных дел и высокопоставленный помощник в Конгрессе отметил, что Соединенные Штаты часто обеспокоены тем, что Россия, кажется, предпринимает действия против Украины.

«Это, безусловно, беспрецедентная структура, и если Россия хочет вторгнуться в Украину, у нее есть возможность и возможности нанести поражение украинским силам», – сказал помощник. «Имея такую ​​большую структуру, Путин может отдать приказ о вторжении в любое время, и предупреждений будет очень мало».

Серьезный контакт с союзниками

Европейские дипломаты в Соединенных Штатах и ​​Европе говорят, что Соединенные Штаты активно проводят кампанию в пользу России, и эта инициатива началась в последние несколько дней.

«Администрация очень обеспокоена – она ​​очень обеспокоена тем, что я слышал о России так долго», – сказал один посол. «Я не недооцениваю это. Они прилагают огромные усилия, чтобы повысить осведомленность об этом».

Другой посол сказал, что опасения, разделяемые Соединенными Штатами, были “довольно конкретными”, вторя другим, что сейчас они тщательно и внимательно изучаются в европейских столицах, где мнения о российской угрозе расходятся. Тем не менее, послы пяти разных европейских стран признали, что курс действий России в отношении Украины вызывает беспокойство.

Опасения по поводу мотивов Кремля усилились после вторжения России на Крымский полуостров в 2014 году. Международное сообщество под руководством США ввело санкции против России за продолжение незаконной аннексии украинской территории, но многосторонние санкции не сделали ничего, чтобы оттолкнуть Россию. С полуострова. Путин ясно изложил свой план по удержанию там российских войск, несмотря на международное сопротивление.

«К ним определенно относятся очень серьезно», – сказал второй посол. Когда Россия вторглась в Крым, он сказал: «Есть явная тенденция – вы можете вернуться в 2014 год». Ряд событий, в том числе обострение России, привлек внимание. Риторика об Украине.

Дипломаты сослались на статью, написанную президентом Владимиром Путиным этим летом, которую дипломат назвал «корректирующим заявлением» по украинской истории, которое относится к аргументам России и отрицает основы украинского государства. Совсем недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал аналогичную статью, оскорбляющую Украину и ее руководство.

Увидеть «всеми нашими способностями»

Администрация далека от достижения консенсуса в отношении целей России, однако другие сотрудники службы безопасности заявили CNN, что они не видели никаких признаков того, что Россия готовится к длительной операции, такой как вторжение. Должностные лица заявили, что в этот район нужно было доставить продукты, топливо и запасные части.

Соединенные Штаты не увидели ничего, свидетельствующего о немедленных российских действиях на Украине на этой неделе, но Объединенный комитет начальников штабов генерал Марк Милли выразил озабоченность по поводу «значительных» военных действий на границе.

В беседе с корреспондентом NBC Лестером Холтом на форуме защиты Аспена Милль сказал, что российская операция «явно не была агрессивной», но предупредил, что Соединенные Штаты «наблюдают за действиями» со всеми нашими возможностями.

Между тем украинские официальные лица заявляют, что они не верят, что Соединенные Штаты сделали достаточно для предотвращения российской агрессии. Киев утверждает, что Киев призывает Соединенные Штаты полностью прекратить работу газопровода Россия-Германия, известного как «Северный поток 2», что позволит России полностью игнорировать Украину при поставках газа в Европу, что сделает Украину еще более уязвимой. За успехи России.

Но в начале этого года администрация Байдена сняла некоторые ограничения в отношении «Северного потока – 2», провела саммит с Путиным в июне и попыталась найти общий язык с Москвой по таким вопросам, как программы-вымогатели и ядерная устойчивость.

«Лучший сигнал, который руководство может сейчас послать в Россию, – это изменить курс« Северного потока-2 », чтобы показать, что их поведение имеет последствия», – сказал советник Желенского.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Желенским в кулуарах саммита ООН по климату, где они обсудили коллективные опасения по поводу чрезвычайной военной операции России и принудительного использования ею энергоносителей, сообщил представитель министерства иностранных дел. По словам чиновника, уроки будут рассмотрены, когда на следующей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится в Вашингтон для переговоров с Блингеном.