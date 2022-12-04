Директор Клондайка Марина Интервью о Пророческом Образе — Международные претенденты — Крайний срок

Марина Р Горбачдрама Клондайк Фильм об украинской паре на пороге отцовства, чья жизнь перевернулась с ног на голову из-за подъема поддерживаемого Россией сепаратистского движения в Донецкой области на востоке Украины.

На пару также повлияло крушение над регионом в июле 2014 года рейса MH17 Malaysia Airlines, в результате чего их имущество было разбросано обломками, что привело к усилению напряженности в регионе.

Связанный: Международные претенденты — полное покрытие крайнего срока

«MH17 был очень шокирующим событием для Украины, но после этого шока мы подумали, что это будет действительно символическое событие, потому что его было нелегко игнорировать, и что будет международное решение в суде, чтобы получить ответы о том, кто несет ответственность. «, — сказал Эр Горбач в субботу во время Международные конкуренты тарелка для Протем Кино.

Но в то время это было полностью проигнорировано. Был мираж, что это локальная война, — продолжила она. — На мой взгляд, это была хорошая история, чтобы начать говорить о том, что происходит в контексте глобальной безопасности и безопасности. Мы действительно живем в одном мире».

В прошлом месяце, более чем через восемь лет после этого события, голландские судьи наконец постановили, что к трагедии, унесшей жизни 289 гражданских пассажиров и членов экипажа, привела поставленная Россией ракета, выпущенная украинскими сепаратистами.

Клондайк Его мировая премьера состоялась в разделе «Драматический мир кино» виртуального выпуска кинофестиваля «Сандэнс» в январе, и он получил приз режиссера Эра Горбаха, а всего за несколько дней до премьеры он был показан в разделе «Панорама» Берлинале, где получил приз экуменического жюри. вторжение в Россию. Украина, 24 февраля.

«Поскольку «Сандэнс» был онлайн, актеры и съемочная группа решили встретиться в Киеве, чтобы вместе посмотреть фильм», — сказал Эр Горбач. «Это было хорошее решение, потому что теперь все повсюду. Половина экипажа в армии, а некоторые живут за границей.

Он добавил: «В Берлине у нас состоялась мировая премьера 14 февраля, мы получили награду 22 февраля, и всего через два дня все взорвалось». «Всем было интересно, что произойдет. Для меня, поскольку я так много работал над этой темой, было ясно: они не собираются останавливаться».

Вернитесь в понедельник, чтобы увидеть рекламный щит.