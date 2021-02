Директор «Лепорио» для сохранения коллективных воспоминаний

Расположенный в Доминиканской Республике на рубеже веков, «Либорио» получил свою мировую премьеру на Международном кинофестивале в Роттердаме на этой неделе в рамках конкурса «Тигр».

Первый художественный фильм режиссера доминиканского происхождения Нино Мартинеса Соуза в Мадриде, испаноязычный фильм рассказывает правдивую историю Оливорио Маттео, крестьянина, который исчезает во время урагана и возвращается, якобы, с силой вылечить больного и унести зло.

Действие фильма происходит в то время, когда Карибский остров пытается укрепить свою независимость, а также бороться с оккупацией морской пехоты США. Именно в это время Маттео, известный своим поклонникам как «Папа Лепорио», стал символом надежды и свободы.

Этот фильм, представленный торговым агентом Pluto Film, продюсирует Соса и партнер-продюсер Фернандо Сантос Диас, в чьи заслуги входят популярный доминиканский фильм «Кокот» – еще одна история религиозного конфликта в Доминиканской Республике, в которой также участвуют многие из тех же актеров. , в том числе главный актер Висенте Сантос.

Во время фестиваля Variety познакомился с Соузой, чья карьера редактора включала множество популярных испанских изданий, включая «Hours of the Day», «Solo Fragments» и «Me Too».

Знаете ли вы историю Либерио, когда он вырос в Доминиканской Республике?

Это была популярная история, но она исчезает. В 1960-х годах большая часть левого движения воспринимала Либорио как символ крестьян против империи – о нем ходили песни, – но он начал исчезать в 1990-х годах. Мои племянники-подростки не знают о нем. Я хотел запечатлеть эти культурные аспекты и сохранить эти коллективные воспоминания.

Почему фильм основан на семи сериях, в каждой из которых рассказывается о персонажах, вращающихся вокруг Лепорио?

Я видел в фильме меньше либорио и борьбу с тиранией, больше точки зрения религиозного движения глазами верующих. Чтобы описать такую ​​сложную вещь, лучше всего атаковать ее с разных сторон – поэтому мы выбрали семь моделей персонажей, все из которых вращаются вокруг этой центральной фигуры.

Помимо главных героев, в большинстве других ролей участвуют представители местного сообщества. Каков ваш стиль, чтобы получить лучшее от неактеров?

Висенте Сантос – крупный актер Доминиканской Республики, который также работает танцором и знает о барабанах (барабанах, используемых племенными группами для общения с духами и доминиканской ритуальной музыке). Он помог мне добраться до них. Лепорио всегда был лидером сообщества.

Я также старался дать каждому свободу импровизировать – пока мы разговаривали и репетировали сцены, актеры могли идти, куда им нужно, и камера следовала за ними, и никаких наземных знаков не было. Чем больше свободы вы даете людям, тем больше они могут выразить себя и почувствовать себя вложенными в фильм.

Создал ли этот стиль для вас больше работы в процессе редактирования?

Мы старались не делать слишком много сокращений во время импровизации, и как редактор я придерживался того же подхода, что и Либорио: избавьтесь от плохого и оставьте хорошее!

Работал с Нгелем Эрнандесом Зоидо – я был его ассистентом на 12 фильмах и переехал в Испанию с Кубы. [he worked at Escuela International de Cine y Televisión after graduating] из-за него. Ангел схватил лучшие материалы, взял их и сам разрезал. Я пытался сосредоточиться на выражении, а не на повествовательной компетентности, я пытался найти волшебство в материале.