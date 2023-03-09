Директор Международного агентства по атомной энергии возмущен ударами России, угрожающими запорожскому атомному реактору

По меньшей мере девять человек погибли в результате последней волны российских нападений на Украину ранним утром в четверг.

По словам украинских официальных лиц, это была самая мощная воздушная бомбардировка за последние недели: по меньшей мере 81 российская ракета и восемь беспилотников-смертников поразили жилые районы и ключевые объекты инфраструктуры по всей стране.

По словам местных чиновников, почти половина всех домов в Киеве осталась без тепла, как и Харьков, второй по величине город Украины, где воду также отключили в тот день, когда температура на улице должна была упасть почти до нуля.

Около 150 тысяч семей остались без электричества в Житомирской области на северо-западе Украины. В южном порту Одессы произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линий электропередач.

«[We heard a] Какой-то сумасшедший писк, потом грохот. свисток, бум. Мы живем на 5 этаже, было очень страшно. «Мы собрались и побежали на первый этаж», — сказала 62-летняя Татьяна, проживающая в южном городе Херсоне, где в результате терактов погибли по меньшей мере три человека. Таких ударов не было. [for a long time],» она добавила.

Предупреждения были также подняты на Жапорожской АЭС, которая была отключена от электросети, что создало риск ядерной катастрофы, поскольку атомным станциям требуется постоянное питание для работы систем охлаждения, чтобы избежать расплавления.

Хотя в конечном итоге волна была восстановлена, директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси говорит, что такая «праздность» не может продолжаться.

«Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, и позволять этому случиться? Это не может продолжаться. Я так самодовольна, да, самодовольна. Что мы делаем, чтобы этого не произошло?»

Представитель Минобороны Кремля генерал Конашенков подтвердил на своей ежедневной пресс-конференции, что среди дальнобойных вооружений Москва запустила гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые являются одними из самых современных в российском арсенале, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Он добавил, что нападение стало ответом на недавнее вторжение Украины в Брянскую приграничную область России.