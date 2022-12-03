Директор многопользовательской игры Halo Infinite ушел с поста 343

бесконечная аураКреативный директор Multiplayer объявил об уходе из студии.

Том Френч Поделитесь новостью В твиттере в пятницу он написал: «После более чем 11 с половиной лет ПриветСегодня в последний раз снимите свой спартанский щит, чтобы отправиться навстречу новым приключениям.

«Для меня было такой честью быть частью игры, которую я так любил как игрок и восхищался ею как разработчик. Я очень горжусь своим временем в 343».

Уход Френча совпал с недавним появлением долгожданных функций, таких как совместная кампания, открытая бета-версия Forge и Mission Replay, которые были Я уже несколько раз опаздывал.

Трейлер выхода зимнего обновления | бесконечная аура

Выход также следует за другими крупными отклонениями от Майкрософт студия, вкл. Технический директор И Бонни Росскоторый руководил студией 15 лет.

Исторически сложилось так, что производство Halo Infinite было затруднено и страдало от различных задержек и изменения Лидерство За годы до его выпуска в декабре 2021 года и с тех пор.

После выхода основного зимнего обновления для игры в прошлом месяце, 343 благодарит поклонников Halo Infinite за их терпение В течение года студия изо всех сил пыталась добавить в игру много долгожданных функций.

«Мы знаем, что это определенно было не самое легкое и быстрое путешествие, но благодаря зимнему обновлению у нас есть возможность выразить нашу благодарность сообществу за самоотверженность и отзывы, которые служат нам путеводной звездой, направляющей нас в развитии игрового опыта в Halo Infinite. «, — написал писатель сообщества Алекс Уэйкфорд.

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«Зимнее обновление представляет собой огромный шаг вперед для нашей игры и нашей студии, но это только первый шаг в этой эволюции. Команда активно работает над ключевыми приоритетами игрового опыта для решения вопросов, связанных с отзывами, и мы нацелены на другое обновление игры до конца этого года.

«Мы очень ценим вашу поддержку, и мы не можем дождаться, чтобы повернуть этот угол вместе со всеми вами в 2023 году, поскольку мы с нетерпением ждем более коротких сезонов, более регулярных потоков контента и больших событий».

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