Директор Навального о Путине, перебежчике и проблемах безопасности России

Даниэль Рор находится на миссии с Навальным, миссии, которую он считает жизнью или смертью.

Режиссер-документалист, недавно снявший фильм «Однажды был братом: Робби Робертсон и банда», считает, что чем больше людей по всему миру будет смотреть Навального, тем больше будет освещаться заключенный в тюрьму российский диссидент, названный его именем, и тем больше будет проблем. Администрации Путина придется его убить. Алексей Навальный, бывший кандидат в президенты России, был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2020 году, и, хотя Путин и его правительство отрицали это, позднее отравление было связано с Кремлем. Навального арестовали в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию.

«Если бы мы могли сохранить имя Алексея в заголовках, системе было бы трудно убить его в тюрьме», — говорит Рор. разнообразный. «Моя личная миссия как режиссера этого фильма — сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше людей в мире».

Когда в центре внимания оказались Россия и Украина, Warner Bros. набросилась на них. чтобы документальный фильм был показан в более чем 800 кинотеатрах Северной Америки 11-12 апреля совместно с Fathom Events. Первоначально планировалось, что Доктор, победитель кинофестиваля «Сандэнс», дебютирует на CNN и будет транслироваться на HBO Max.

«Посмотреть этот фильм в России — мой главный приоритет, и это очень важно для меня и всей команды, — говорит Рор.

Режиссер связался с Навальным через болгарского журналиста Христо Грошева и снимал российского диссидента с осени 2020 года до его ареста в России в начале прошлого года. В прошлом месяце российский суд приговорил Навального к девяти годам лишения свободы за мошенничество, но многие считают, что его приговор был прямым результатом оппозиции Навального Путину, а также его призывов к россиянам, находящимся в тюрьме, протестовать против вторжения в Украину.

Менеджер говорил с разнообразный о его приезде к Навальному в тюрьму и опасениях за его безопасность.

Это ваш второй полнометражный документальный фильм, но, несмотря на то, что вы только начали свою карьеру, Навальный доверяет своей истории. Убедили ли вы его, что вы подходите для этой работы, с помощью презентации?

Ага. Нам нужно было сделать питч-шоу. Это было не то, что я написал 12-страничное эссе, это была скорее сенсация. Речь шла о том, чтобы сесть напротив него и попытаться объяснить, почему эта работа, которую мы пытаемся выполнить, была жизненно важной, необходимой и срочной. Думаю, это ощущение — история сейчас разворачивается перед нами, пока мы говорим, и нам нужно это задокументировать — нашло отклик у Алексея. Думаю, он действительно ценил это чувство.

Хотел ли он также подготовить документ, чтобы его историю увидели не только его собственные сторонники, но и люди во всем мире, которые мало что о нем знали?

Великий гений Алексея — это его мастерство в социальных сетях. Неотъемлемой частью этого было его понимание того, что документальный фильм — кинематографическое изложение его истории — сильно отличается от видео на YouTube. Мгновенное видео на YouTube. Это как новости в эфире. Это на данный момент. Сейчас. Пока документальный фильм — это история. Это в задержке. Он выходит не через неделю, а через год, два-три года. Он понимал и ожидал, что в течение года после нашей первой встречи он может оказаться в ситуации, когда он окажется в тюрьме или недосягаем, и он понял, что документальный фильм может быть идеальным способом напомнить миру о его жизни. истории и оживить разговор о несправедливости его ареста.

В производственных примечаниях к фильму я сказал, что «великий гений Навального — это его медийная хватка, это средство, с помощью которого он может по своему желанию изменять новостной цикл и использовать Интернет для достижения своих политических целей». Было ли какое-то беспокойство, что он пригласил вас сфотографировать его и знал историю, которую он хотел, чтобы вы рассказали?

Он не кинорежиссер. Рассказывать эту историю в таком формате — не его опыт. Он действительно доверял нашему профессиональному суждению о лучшем фильме. Алексей с самого начала ценит честность, которую вы привнесли в этот проект. Я очень четко дал понять, что если они решат работать со мной, я буду на месте водителя. Я буду иметь редакционный контроль. Требуется немало уверенности, чтобы согласиться на это, но это была игра.

Покушение на Навального было сложным планом, в котором участвовало много людей. Доказательства причастности Кремля подробно описаны на протяжении всего фильма. Каково было преобразовать всю эту информацию в краткую понятную историю?

Это фильм, который выходит за рамки шоу, и с редакционной точки зрения было очень сложно включить всю эту информацию в привлекательной и простой для понимания форме. Но у нас была исключительная команда редакторов. Лэнгдон Пейдж и Майя Дейзи Хоук — два лучших монтажера документальных фильмов в мире, и чувства, которые они привносят в этот проект, подняли мое видение, мою родословную и мои способности снимать фильмы на уровень, которого я бы не достиг в одиночку. .

Документ был обнаружен как «неожиданная» запись в последнюю минуту на конкурсе американских документальных фильмов Sundance 2022. Почему?

Причиной нежелания Sundance объявить об этом были соображения безопасности. Они справедливо опасались, что если они анонсируют этот фильм, русские как-то попытаются саботировать платформу или саботировать фестиваль.

Вы разговаривали с Навальным, когда он был в тюрьме?

Я понимаю, что его адвокаты могут с ним общаться, но лично я нет. Насколько я понимаю, он следил за новостями, статьями, интервью и т. д. (о) фильме, и я думаю, что он очень взволнован реакцией мира на наш документальный фильм.

Считаете ли вы, что выход этого фильма заставит Путина выпустить Навального из тюрьмы?

Это не то, что мы ожидали. Я ожидаю, что рассказ об Алексее таким образом напомнит миру о его бедственном положении. Если мы сохраним имя Алексея в заголовках, системе будет сложно убить его в тюрьме. Моя личная миссия как режиссера этого фильма — привлечь как можно больше людей в мире к его просмотру.

В наши дни крупная студия редко выпускает широкий прокат документального фильма, но Warner Bros. Фильм будет показан в сотнях кинотеатров, и в конечном итоге он выйдет в эфир на CNN и HBO Max. Как вы обязательно увидите документ в России?

Я не могу говорить об этом в данный момент, но могу сказать, что у нас есть план. Просмотр этого фильма в России — мой главный приоритет, и это очень важно для меня и всей команды.



Вы беспокоитесь о своей безопасности после просмотра этого фильма?

Я не сомневаюсь, что русские попытаются взломать мою электронную почту и социальные сети. Я не сомневаюсь, что русские будут использовать свои грязные уловки, чтобы попытаться дискредитировать моих коллег и попытаться убить наш характер. Он спускается к нам из шахты. Кремль, Путин и российское правительство понимают силу этого фильма и сделают все, что в их силах, чтобы попытаться дискредитировать создателей фильма.

Мы знали, во что ввязываемся, когда начинали этот проект, и мы существуем и работаем в контексте Навального и его семьи — одних из самых смелых людей на земле. Меня не может не вдохновлять личное мужество Алексея.