Директор-основатель Клинтонского музея русской иконы объявил о планах уйти в отставку в мае после более чем 16 лет руководства.

Кент получил роль Рассела от основателя музея Гордона Лэнктона в 2006 году, когда музей только открылся. Согласно пресс-релизу музея, опубликованному во вторник, Музей русских икон является единственным музеем в Соединенных Штатах, посвященным русским иконам, и хранит самую большую коллекцию икон за пределами России.

Рассел подружился с Лэнктоном в 1995 году, когда работал куратором в Художественном музее Фитчбурга. Он работал с Лэнктоном в течение двух лет, прежде чем основать музей, а также спроектировать и построить Фонд Клинтона.

В течение этих двух лет Рассел был исполнительным директором Оружейной палаты Хиггинса в Вустере, в этой должности он проработал 11 лет, прежде чем стать директором Музея русских икон. Работает в музейной сфере с 1977 года.

«Я очень горжусь нашими совместными достижениями и благодарю всех, чей творческий подход, дальновидность и упорный труд способствовали тому, чтобы это произошло. Музей находится в отличной форме и готов к плавному и беспрепятственному переходу к новому руководству», — сказал Рассел в письменном письме. утверждение.

Музей русской иконы посвящен русской и славянской культуре, экспонируя священные изображения, используемые для богослужения в православной традиции. Его коллекция включает более 1000 икон и связанных с ними артефактов.