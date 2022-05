Директор по национальной кибербезопасности США просит проявлять бдительность после российской кибератаки

Есть несколько аспектов недавних российских кибератак, которые требуют серьезного внимания. Национальный интернет-директор США Крис Инглис.

Выступая в среду в Институте Лоуи, Инглис сказал, что вопросы о том, почему Россия не атаковала за пределами Украины и почему ее кибератаки не увенчались успехом, требуют ответов.

Кибератаку на Украину на этой неделе приписали России.

Инглис отметил, что после аннексии Крыма в 2014 году Украина уже несколько лет готовилась к атакам не только в физическом, но и в киберпространстве.

Русские проявили в своем вступлении известную степень надменности и высокомерия и думали, что могут завладеть целыми землями в очень короткий срок. [They] Таким образом, он не тратил время и усилия на запуск атак, которые впоследствии усложнили бы задачу. [Ukraine] управлять и [then for Russia to] Управляйте системами, которые они унаследуют.

«Это может быть сложнее, чем кажется», — заявил Инглис.

Инглис подчеркнул, что активация статьи 5 НАТО посредством кибератаки является нестабильным законом, и последствия такой атаки должны быть изучены, прежде чем будет обнаружено нарушение.

По поводу того, что Китай узнал из российских кибератак, Инглис сказал, что Пекин может не рассматривать российскую стратегию как поучительную историю.

«Возможно, они сделают вывод, что это неэффективно реализуется, и тогда это станет для нас дополнительным вызовом.

Говоря более широко о кибербезопасности, директор рекомендовал сохранять постоянную бдительность, а не ждать инцидента каталитического типа, который, по его словам, менее вероятен.

«Возможно, вокруг нас происходит кибер-событие в Перл-Харборе, даже когда мы говорим», — сказал Инглис.

«Она достаточно рассеяна во времени и пространстве, чтобы у нас не было этой коллективной оценки ее. Не было того общего момента, чистилища. Я думаю, что это более вероятно, и поэтому чувство безотлагательности должно быть тем больше, чем дольше мы не следует ждать этой молнии».

