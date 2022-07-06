Директор ФБР Рэй и шеф MI5 бьют тревогу по поводу шпионажа со стороны Китая

По словам Рэя, помимо кражи технологий, Китай в настоящее время предпринимает шаги для защиты своей экономики от любых будущих санкций, если он попытается захватить Тайвань силой, извлекая уроки из попыток Запада наказать Россию за ее вторжение в Украину.

«Мы видели, как Китай ищет способы оградить свою экономику от возможных санкций и пытается защитить себя от вреда, если они сделают что-то, что вызовет раздражение у международного сообщества», — сказал Рэй. «В нашем мире мы называем такое поведение свидетельством».

Он процитировал недавние оценки исследования Йельского университета, согласно которым западные компании потеряли 59 миллиардов долларов в результате российско-украинской войны.

«И если Китай вторгнется на Тайвань, мы снова увидим то же самое, но в гораздо большем масштабе», — сказал Рэй.

МакКаллум обратил внимание на тот факт, что состоявшееся в среду мероприятие стало первым случаем, когда руководители ФБР и МИ5 провели совместное публичное мероприятие. У этих двух агентств тесные отношения: с офицерами МИ5, работающими в ФБР, и с агентами ФБР, работающими в МИ5.

На протяжении десятилетий компании и университеты стремились получить доступ к растущему китайскому рынку, чтобы расширить свой бизнес. Но и опасность росла.

«Широко распространенное западное предположение о том, что рост благосостояния в Китае и расширение связей с Западом автоматически приведет к большей политической свободе, явно ошибочно», — сказал МакКаллум. «Но Коммунистическая партия Китая заинтересована в наших демократических, медийных и правовых системах. К сожалению, не для того, чтобы подражать им, а для того, чтобы использовать их в своих интересах».

Рэй сослался на недавние расследования ФБР в отношении деятельности китайской разведки, включая попытку преследования кандидата в конгресс США в Нью-Йорке за его связи с протестами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые были подавлены китайскими военными. Он сказал, что ФБР также поймало людей, работающих на китайские компании, которые пытались копать поля в сельских районах Соединенных Штатов, чтобы попытаться получить доступ к генетически модифицированным семенам.

МакКаллум сказал, что МИ-5 сейчас проводит в семь раз больше расследований деятельности Китая в Великобритании, чем в 2018 году.