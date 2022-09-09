Директор ЦРУ заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за войну в Украине

Заместитель постоянного представителя Украины Кристина Хайович на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 7 сентября. (Дэвид «Ди» Дельгадо/Reuters)

Пытки и насильственная депортация 2,5 млн человек были среди ужасающих подробностей нарушений прав человека в отношении мирных жителей Украины, о которых рассказали на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

Заместитель посла Украины при ООН Кристина Хёвичин сообщила Совету, что 2,5 миллиона человек, в том числе 38 тысяч детей, были насильственно вывезены из страны в рамках российской программы «ликвидации».

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также зафиксировало случаи «ликвидации». В этих случаях «российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы подвергали людей физическим обыскам, которые иногда включали принудительное обнажение и подробные допросы о личном прошлом, семейных связях, политических взглядах и лояльности соответствующего лица», по словам Илзе. Брэндс Керис, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека.

Брендс Керис заявил, что существуют заслуживающие доверия утверждения о насильственном перемещении украинских детей на «оккупированные территории России или в саму Российскую Федерацию».

«Мы обеспокоены тем, что российские власти приняли упрощенный порядок предоставления российского гражданства детям, оставшимся без попечения родителей, и что эти дети будут иметь право на усыновление российскими семьями», — добавила она.

Элс Брандис Керрис, помощник Генерального секретаря по правам человека, грубо говорит во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного войне в Украине, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, 7 сентября. (Майкл М. Сантьяго/Getty Images)

Кроме того, Брандис Керес заявил, что мужчины и женщины, «которые подозреваются в связях с украинскими вооруженными силами или государственными учреждениями или имеют проукраинские или антироссийские взгляды», подвергаются пыткам, произвольным задержаниям и «насильственным исчезновениям». ”

Российские официальные лица заявили, что обвинения в принудительной «фильтрации» необоснованны, добавив, что вновь прибывшие в страну подлежат «регистрации», а не процессу выдвижения кандидатур.

В своем выступлении в Совбезе ООН в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что беженцы и перемещенные лица в России получают медицинскую и финансовую помощь.

Небензя сказал, что очень жаль, что правозащитные группы выдвигают безосновательные обвинения в адрес России. «Мы потеряли время» на обсуждение этого вопроса, а не реальных проблем, добавил посол.

Между тем, Розмари ДиКарло, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, заявила, что более 6,9 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами в Украине, причем большая часть новых перемещенных лиц прибыла с востока и юга Украины.

Он добавил, что 5 718 мирных жителей были убиты, в том числе 372 ребенка, и 8 199 ранены, в том числе 635 детей, во время войны.

«Это только проверенные цифры, а реальные цифры, вероятно, намного выше», — добавил ДиКарло.