Директор ЦРУ называет убийство Путина «преступлением», а также нападает на Путина

В своем первом публичном выступлении в качестве директора ЦРУ Уильям Дж. Горит в четверг Он назвал убийство украинских мирных жителей в Буче «преступлением» и сказал, что Россия «нанесла огромный материальный ущерб своей репутации» после вторжения по приказу президента Владимира Путина семь недель назад. Бернс, имевший дело с Путиным в качестве посла США в России, предъявил российскому лидеру резкое обвинение и вновь обратился к предыдущим зверствам, совершенным Россией.

«У меня нет сомнений в жестокой боли и ущербе, которые Путин может продолжать причинять Украине, или в грубой жестокости, с которой используется российская сила», — сказал Бернс во время подготовленного выступления в Технологическом институте Джорджии в Атланте. «Преступления в Буче ужасны. Сцены разрухи в Мариуполе и Харькове с грустью напоминают фотографии, которые я видел в Грозном, Чечня, будучи молодым дипломатом зимой 1994-1995 годов: сорок квадратных площадей в центре города, разрушенных российскими бомбардировками. и обстрелы, в результате которых погибли тысячи мирных жителей».

Пока лидеры обсуждают тему «геноцида», все большее внимание уделяется зверствам в Украине.

Комментарии Бернса согласуются с предыдущими оценками высокопоставленных чиновников администрации Байдена, включая президента Байдена, о том, что Путин несет ответственность за военные преступления в Украине. В среду Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, заявила, что Соединенные Штаты, скорее всего, решатся на геноцид.

Президент Байден 12 апреля в Де-Мойне назвал президента России Владимира Путина «диктатором», совершающим «геноцид» в Украине. (Видео: The Washington Post, Фото: The Washington Post)

Выступая во вторник в Айове, Байден назвал нападение России на Украину «геноцидом». Позже он сказал репортерам, что намеренно использовал это слово и что он «позволит юристам решать на международном уровне, имеет ли она квалификацию».

«Мне так кажется», — добавил Байден.

Бернс также рассказал о своем личном общении с Путиным и его советниками в Москве в начале ноября, когда спецслужбы США отслеживали наращивание российских войск на границе с Украиной в явной подготовке к вторжению. READ Хэмилтон одержал 100-ю победу в Формуле-1 с победой в России

Бернс сказал, что Байден отправил его в Россию, чтобы передать «глубину нашей озабоченности по поводу [Putin’s] Планирование войны и последствия попытки России реализовать этот план. Меня встревожило то, что я услышал».

Бернс сказал, что, хотя в то время не было похоже, что Путин принял необратимое решение по поводу атаки, он «демонстративно склонялся в этом направлении, очевидно, убежденный, что окно закрывается, чтобы определить направление Украины».

Путин, похоже, считал, что зима представила «благоприятный спектакль» для вторжения и что президент Украины Владимир Зеленский и его соотечественники вряд ли окажут «эффективное сопротивление». Бернс сказал, что Путин также увидел, что российские военные «способны добиться быстрой и решительной победы с наименьшими возможными затратами» и что он сделал российскую экономику «невосприимчивой к санкциям за счет военного фонда валютных резервов».

Изоляция и гордость заставили Владимира Путина неверно оценить Украину

Эти предположения оказались глубоко ошибочными. Российская армия быстро увязла в трясине после вторжения 24 февраля и была окружена проблемами тылового обеспечения и яростным ответом украинской армии.И Гибель тысяч русских солдат. Соединенные Штаты и европейские страны немедленно ввели санкции против Центрального банка России и заморозили резервы на сотни миллиардов долларов, которые Путин оставил незащищенными за границей.

Бернс сказал, что Путин также недооценил Украину и ее народ. В течение многих лет, утверждал он, Украина не является реальной страной. Но настоящие нации сопротивляются. И именно это с таким замечательным мужеством сделали украинцы, с таким мужеством и решимостью возглавляемые президентом Зеленским».

Директор ЦРУ сделал несколько замечаний лично Путину, назвав его подпитываемым недовольством «посланником мести», который по-прежнему «глубоко убежден, что Запад — и особенно Соединенные Штаты — воспользовались моментом исторической слабости России в 1990-е годы». READ Богатства лежат под арктическими водами России

«Его склонность к риску росла по мере того, как он усиливал свою хватку в России, — сказал Бернс. «Круг его советников сузился, и в этом узком кругу он никогда не был сторонником карьеры, чтобы сомневаться в своих суждениях или в своей упрямой, почти смутной вере в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России. Каждый день Путин ясно дает понять, что упадок держав может быть не менее разрушительным, чем рост держав».

Через несколько дней после вторжения в Украину Путин приказал ядерным силам России повысить уровень боевой готовности, встревожив мировых лидеров и повысив вероятность того, что война приведет к невообразимому до сих пор применению ядерного оружия.

Бернс сказал во время сессии вопросов и ответов, что неясно, привел ли приказ Путина к какому-либо изменению позиции России.

«Хотя мы видели некоторые риторические позиции со стороны Кремля о переходе на более высокие уровни ядерной готовности, мы еще не видели много практических свидетельств такого рода развертывания или, вы знаете, военных действий, которые бы усилили это, — сказал Бернс. Это одна из наших самых важных обязанностей в ЦРУ».

Бернс, чье назначение было подтверждено директором ЦРУ в марте 2021 года, давал показания перед Конгрессом, но его замечания в Атланте были наиболее исчерпывающими на неформальном форуме. Он также выделил правительство Китая, описав «долгосрочную проблему, создаваемую амбициозным китайским руководством… самый важный геополитический вызов, который я вижу в 21 веке».