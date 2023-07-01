Директор ЦРУ позвонил в Россию, чтобы уточнить, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к мятежу Вагнера.

По словам официального представителя США, директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернс позвонил главе российской внешней разведки после восстания на прошлой неделе, заявив, что Кремль не имеет к этому никакого отношения.

Г-н Сергей Нарышкин, глава российской службы внешней разведки, известной как СВР. Звонил Бернс. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы описать звонок и обсудить вопросы разведки. Эти двое встречались как минимум однажды в Турции, чтобы обсудить опасения по поводу угрозы ядерной эскалации в войне России на Украине.

ЦРУ отказалось от комментариев в пятницу. Ранее сообщал The Wall Street Journal..

Евгений В. Администрация Байдена подчеркнула российским официальным лицам, что Пригожин и его частная военная компания «Вагнер» не были причастны к попытке вытеснить российских силовиков из их офисов на юге России или маршировать на Москву. , а США считают это внутренним делом России.