Директор ЦРУ предостерегает российского коллегу от применения ядерного оружия

По словам официальных лиц США, хотя Россия проигрывает, Путин не верит, что его войска в конечном итоге потерпят поражение, и не пойдет на серьезные уступки и не отдаст территорию, которую он захватил. Украинское правительство считает, что оно побеждает, и считает, что в следующем году оно сможет вернуть территории, захваченные российской армией.

На своей встрече, по словам представителя США, г-н Бернс также поднял вопрос о задержании американцев в России. Администрация Байдена пыталась договориться с Россией об обмене пленными, чтобы вернуть звезд WNBA Бриттни Гренье и Пола Н. Уилана, которые находятся в тюрьме по обвинению в шпионаже.

Г-жу Грейнер задержали в России с февраля после того, как она отправилась в подмосковный аэропорт с небольшим количеством масла каннабиса в своем багаже. Она была приговорена в августе b Девять лет в тюрьме.

В августе официальные лица США и России заявили, что они будут использовать частный канал, созданный г-ном Байденом и г-ном Путиным на их встрече в Женеве в прошлом году, для переговоров о г-же Грейнер и г-не Уилане. Официальные лица США отказались раскрыть детали этого канала. администрация Байдена Предложили освободить Виктора Бутарусский торговец оружием, заключенный в тюрьму в Соединенных Штатах, за свободу американцев.

Но переговоры об освобождении г-жи Грейнер и г-на Уилана зашли в тупик, и официальные лица США заявили, что не ожидают какого-либо прорыва в результате поездки г-на Бернса, целью которой является предотвращение любой возможности ядерной конфронтации или эскалации.

Встреча г-на Бернса также состоялась, когда США объявили о новых санкциях против российского олигарха, связанного с Кремлем. Всего под запрет попали 14 человек, 28 направлений и восемь самолетов. Казначейство сказалочасть Попытка нарушить цепочки поставок И это затрудняет для России пополнение запасов своей армии.

Помимо своей работы в качестве директора ЦРУ, г-н Бернс неоднократно поручал г-ну Байдену вести деликатные переговоры с русскими.

До того, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в феврале, Бернс, который также был бывшим послом США в России, Он улетел в Москву в ноябре прошлого года, чтобы проинформировать российских официальных лиц о том, что Соединенные Штаты узнали о планах Москвы и решительно отреагируют на любое вторжение. Г-н Бернс поговорил в режиме видеоконференции с г-ном Путиным, который в это время находился в Сочи.

Иван Никипоренко Участие в подготовке отчетов.