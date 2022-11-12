Директор Sonic Frontiers говорит, что игре «еще предстоит пройти долгий путь»

Директор Sonic Frontiers Морио Кисимото говорит, что игра является «глобальным тестом воспроизведения» и «еще не вышла».

В твите он разместил в Твиттере и следил за ним ВГККишимото намекнул, что, хотя команда «обрадовалась» тому, что матч наконец-то закончился и находится в руках игроков, она «проверила мнения критиков и всех остальных», и ей еще предстоит «долгий путь».

Обзор Sonic Frontiers — обзор SONIC FRONTIERS без спойлеров.

«Мне жаль, что я не смог связаться с вами, потому что я был занят с момента релиза», — написал Кишимото своим подписчикам в переводе Google. «Я рад, что дата релиза наступила, и кажется, что она благополучно дошла до всех.

Кисимото добавил: «Мы проверяем мнения критиков и всех остальных. Как я уже сказал, нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы серьезно относимся к этому как к глобальному тесту».

Вы уже играли? в Обзор Eurogamer Sonic Frontiersмы сказали, что:

«[W]Независимо от открытой местности или киберпространства, по-прежнему нет решения старой головной боли, которая преследует каждую 3D-игру про Соника: непоследовательная физика, из-за которой вы можете внезапно остановиться на пути ускорения или вырваться из анимации пружины и отклониться от курса.

«Возможно, системы жизни больше нет, а огромные массивы суши на открытых площадках означают, по крайней мере, что вы не попадете в бесконечные ямы, но от этого необходимость переделывать участки платформ не становится менее раздражающей».

Sonic Frontieers теперь запущена на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.