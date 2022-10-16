Директор Splinter Cell Edition покинул Ubisoft

Дэвид Гревилл, следующий директор Splinter Cell Ремейк, ушел Юбисофт 11 лет спустя, он объявил.

В сообщении на Linkedin он сказал, что «пришло время (для него) отправиться в новое приключение».

Гривел работал в Ghost Recon Future Soldier в Юбисофт Париж прежде чем перейти к Юбисофт Торонто работать на Черный список торрентов SplinterИ Доктрина убийцы одиночество, большая разница 4, 5, 6 и совсем недавно грядущий ремейк Splinter Cell.

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Ubisoft официально подтвердила в декабре прошлого года, что Работа над ремейком Splinter Cellстелс-экшен, впервые выпущенный в 2002 году как Икс-бокс эксклюзив.

Он сказал, что игра была пересобрана с помощью Snowdrop Engine, который тоже работает. делить Он используется для строительства Аватар: Граница Пандоры И Предстоящая игра по «Звездным войнам» от Ubisoft— «Чтобы предоставить визуальные эффекты и игровой процесс следующего поколения, а также динамическое освещение и тени, которыми известна серия».

обнаруженный Ранее в этом году Что сейчас ищет Ubisoft Toronto Прием на работу Сценарист обновит сюжет оригинальной игры для «современной аудитории».

История Splinter Cell вращается вокруг главного героя Сэма Фишера, агента тайной операции в тайном подразделении Агентства национальной безопасности США, Echelon III.

VGC был представлен в октябре прошлого года У Ubisoft был зеленый свет на то, что станет первой крупной игрой Splinter Cell за десятилетие.

Источники в разработке сообщили нам, что название было запущено в производство, чтобы вернуть аудиторию, разочарованную недавними попытками возродить франшизу. Сотовый телефон И VR пространства.

После отчета VGC утверждалось, что Ubisoft Вас может вдохновить франшиза Hitman IO Interactive В грядущей игре Splinter Cell.