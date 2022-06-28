Дирекция Карловарского кинофестиваля отстаивает приглашение на участие в российском кино — Deadline

Международный кинофестиваль в Карловых Варах в Чехии отстаивал свое решение пригласить российский фильм на свой 56-й фестиваль, несмотря на обещания, что он не будет приветствовать российские фильмы, поддерживаемые государством, из-за войны в Украине.

Драма российских режиссеров Наташи Мерловой и Алексея Чубова Капитан Волконогов выжил Планируется, что он будет запущен на боковой панели Horizons.

Ряд украинских режиссеров, которые также были приглашены для показа своих фильмов на фестивале, во вторник опубликовали открытое письмо с протестом против переезда.

«Мы понимаем ваши доводы, однако категорически отвергаем вашу интерпретацию того, что показ этого фильма, который в прошлом был поддержан Министерством культуры Российской Федерации, отвлекает мировое сообщество от военных преступлений, совершенных на Украине», — сказал он. сказал. Президент фестиваля Джерри Бартушка, генеральный директор Кшиштоф Муха и художественный руководитель Карел Ош в официальном заявлении.

Наоборот, мы считаем, что, показывая фильм, мы можем создать общественную дискуссию, привлекающую внимание к совпадению основной темы фильма с текущими событиями.

Они указали на Капитан Волконогов выжил Как один из самых зрелищных фильмов прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, где он впервые был показан на конкурсной основе.

Хотя фильм был снят в 1938 году, в его сюжете можно найти явные параллели с нынешней ситуацией. Мы считаем, что фильм дает меткое описание того, как манипулятивные действия тиранического лидера влияют на менталитет большей части общества, преднамеренно создавая врагов системы во имя идеологии и безжалостно уничтожая их в конце. «Это ведет к национальной трагедии», — заявили они.

«В этом смысле мы видим фильм Капитан Волконогов выжил как косвенную, но очень отчетливую критику нынешнего российского государственного строя».

Фестиваль также подчеркнул тот факт, что в этом году он пригласил большую украинскую делегацию, а также предложил принять у себя незавершенную коллекцию Одесского международного кинофестиваля.