Российский запрет на водные лыжи был отменен, что может быть важным решением для российских спортсменов в олимпийских видах спорта, которые были запрещены после вторжения в Украину.

Причина такого решения не указана, но Олимпийский комитет России надеется, что это создаст прецедент для апелляций в других видах спорта. Есть много выдающиеся вопросы со Спортивным арбитражным судом.

На прошлой неделе важное решение было принято Международным арбитражным судом по санному спорту (FIL), который действует независимо от FIL.

«Руководство FIL по-прежнему считает, что официальные лица и спортсмены из стран, поведение которых противоречит международному праву, должны быть исключены», — заявил представитель федерации в электронном письме в воскресенье. «FIL может обжаловать это решение арбитражного суда[FIL]однако юридические возможности в настоящее время могут быть не очень многообещающими».[FIL}ومعذلك،فإنالفرصالقانونيةربمالاتكونواعدةللغايةفيالوقتالحالي»[FIL}CourtofArbitrationHoweverthelegalchancesareprobablynotverypromisingatthemoment”

Президент Российской Федерации, обжаловавший запрет, Он сказал, что нарушает устав FIL.

Представитель Международной федерации футбольных ассоциаций (FIL) сослался на пункты Олимпийской хартии и законов Международной футбольной ассоциации, которые работают в пользу россиян.

Во-первых, из Олимпийской хартии: «Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом без какой бы то ни было дискриминации и в духе Олимпийских игр, что требует взаимопонимания в духе дружбы, солидарности и честной игры».

Во-вторых, из законов Союза исламских сил, запрещающих «любую политическую, расовую, религиозную или любую другую дискриминацию в отношении его членов».

«Коллективные действия против всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц… основаны исключительно на национальности вовлеченных лиц и должны рассматриваться как запрещенная политическая дискриминация», — заявил представитель.

Россиянам по-прежнему запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях по всем другим зимним олимпийским и многим летним олимпийским видам спорта.

Громкий международный лыжный сезон с зимними Олимпийскими играми подошел к концу, прежде чем Россия вторглась в Украину. Ожидается, что следующий сезон начнется в ноябре, поэтому нет никаких гарантий, что россияне получат право участвовать в следующих гонках Кубка мира, до которых осталось семь месяцев.

FIL поделился в это воскресенье в своих социальных сетях Открой письмо От украинских багги до коллег-спортсменов, они призывают к бойкоту международных соревнований по санному спорту до тех пор, пока русским разрешено соревноваться.

«Мы обеспокоены и серьезно обеспокоены возможностью допустить российскую команду «Замалек» к участию в соревнованиях ФИФА», — говорится в письме. «В этом возможном сценарии мы глубоко обеспокоены физической и психической неприкосновенностью всех украинских спортсменов во время международных соревнований».

Татьяна Иванова Он единственный россиянин, завоевавший олимпийскую медаль в Пекине, бронзу в личном зачете. Русский Роман Ребелов Он чемпион мира среди мужчин в одиночном разряде с 2021 года.

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