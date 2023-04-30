Дисплей Pixel Fold был показан в последней утечке

Google Pixel Fold должен быть представлен чуть более чем через неделю, и до этого мы будем получать все больше и больше подробностей о первом складном устройстве компании. Теперь официальное изображение внутреннего дисплея Pixel Fold дает нам отличный взгляд на широкий экран и его толстые рамки.

После того, как прошлой ночью просочились два изображения Pixel Fold снаружи, Эван Бласс (@evleaks) завладел им. предлагается сейчас Выше приведено первое изображение внутренней части Pixel Fold, показывающее весь складной экран.

Подробное изображение полностью соответствует предыдущим утечкам информации о Fold: у телефона большой внутренний экран по сравнению с серией Samsung Galaxy Z Fold, но лицевые панели сверху и снизу несколько толще, чем у большинства современных флагманских телефонов. Боковые рамки кажутся немного больше, чем у складных устройств от Samsung и других брендов, но ненамного. И, как мы узнали, большая верхняя рамка оставляет место для селфи-камеры, которая полностью помещается внутри рамки, что устраняет необходимость в вырезе для селфи или камеры под экраном.

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Судя по этому изображению, более широкое соотношение сторон внутреннего экрана выглядит очень похожим на планшет: на этом очевидном дисплее прессы отображаются шесть значков вдоль нижней док-станции с тремя виджетами на экране одновременно — два виджета 2×2 и виджет 4×2. Кажется Для макета примерно 8×4 с пространством внизу для виджета поиска Google и док-станции. Также примечательно, что сбоку достаточно места для виджета «Краткий обзор», который обычно занимает всю верхнюю часть Pixel Launcher на других телефонах Google.

Ожидается, что внутренний дисплей Pixel Fold будет иметь диагональ 7,6 дюйма и разрешение 2208 x 1840.

Дисплей Pixel Fold также позволяет нам хорошо рассмотреть оборудование вокруг шарнира с пластиковыми деталями, похожими на те, что использует Samsung, чтобы предотвратить попадание пыли под экран и укрепить область вокруг шарнира. Однако устройства Google немного больше, что может способствовать ранее просочившейся рекламе «постоянного шарнира».

Google собирается представить Pixel Fold на Google I/O 10 мая вместе с Pixel Tablet и Pixel 7a. Ожидается, что складное устройство будет отправлено клиентам в конце июня.

Подробнее о Pixel Fold: