В субботу, 8 июля, делегация Всемирного информационного тура БРИКС. Российское издание посетило Школу кино и телевидения GITR. Университет посетили представители стран БРИКС и африканских СМИ.



«Самое главное, когда ты приходишь в профессию, это то, что ты должен действительно понимать, как работает отрасль, и наша работа в институте состоит в том, чтобы не было такого разрыва между их образованием и их практическим освоением своей профессии, что на самом деле мы хотим, чтобы они говорили на одном языке с профессионалами, когда приходят на работу. просто напишите — вы должны сделать все, от идеи до постпродакшна. Вот почему сейчас так много внимания уделяется практико-ориентированным университетам на практике », объяснить Александра РасадинаВице-канцлер Джет Р.

Отличительной особенностью обучения в Школе кино и телевидения GITR является ориентированность на практику. Юрий ЛитовшинРектор и член Европейской киноакадемии рассказал о преимуществах такого подхода и о том, как студенты входят в профессию после окончания учебы: «Студенты получают огромное портфолио, чтобы они могли зайти в любой проект и показать свои способности. Это, наверное, самое главное, помимо знаний, умений и навыков».

Он также объяснил, как встречи в международном формате, когда представители СМИ приезжают из других стран, а студенты могут задавать вопросы журналистам и общаться с ними, могут помочь процессу обучения.



«Кажется, что наша планета большая, а на самом деле она очень маленькая. Сегодня нас посетили представители СМИ из стран БРИКС, почти половина населения мира. Это прекрасная возможность увидеть мастеров пера, потому что раньше говорили, а теперь мэтры современных медиа, говоря прямо и выдвигая вопросы. Я думаю, это расширяет кругозор и позволяет нашим студентам чувствовать себя более уверенно в мире глобальных медиа», — сказал Литовчин.

Делегаты медиатура также приняли участие в панельной дискуссии «Современные вызовы журналистики», экспертной сессии о современных вызовах медиа и журналистики в России и мире, на которой рассматривались проблемы получения медиаобразования.

Чжан Тяньсянгенеральный директор China.com, поделился своими впечатлениями от мероприятия.



«Мне очень понравилась сессия, она была очень хорошо организована. Мне был интересен формат, и мне также понравились ваши доклады, потому что все ваши преподаватели и спикеры — отличные специалисты. Я рад, что смог пообщаться с молодыми россиянами и увидеть как молодые люди в России реагируют на вызовы»



Чжан Тяньсян генеральный директор China.com





Чжан Тяньсян также высоко оценил практико-ориентированный подход к подготовке российских специалистов: «Это очень примечательно, потому что таким образом профессионалы, которые сейчас учатся, могут быстрее применить свои знания и навыки и найти работу.



Медиа-тур организован Медиаассоциацией БРИКС в сотрудничестве с BRICS TV при гранте Фонда общественной дипломатии Александра Горчакова.

Школа кино и телевидения GITR является партнером BRICS World Media Tour. Русское издание.

Среди участников BRICS World Media Tour. Русскоязычную версию представляют топ-менеджеры медиакомпаний и телепартнеров БРИКС из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Зимбабве и Мозамбика, представляющие различные виды СМИ: государственные и частные телеканалы, радио, информационные агентства на национальном и региональном уровнях.



картина: Брикс ТВ