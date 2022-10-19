Для женщин в Коммунистической партии Китая она одна на вершине.

Г-жа Сунь, не имеющая родственных связей с революционными основателями партии, начинала как рабочий на фабрике по производству часов в северо-восточном городе Аньшань. Она поднялась по служебной лестнице, занимая различные должности партийных директоров на двух фабриках, а позже стала директором муниципального союза женщин.

Бывшая коллега, жившая в одном доме с госпожой Сун, вспоминает, как она каждый день стучала в дверь, предлагая подвезти на работу на своей машине. «Больше всего меня в ней поразило то, что она была тихой и не бюрократичной», — сказал коллега. правительственные СМИ в 2009.

В одном из редких интервью г-жа Сунь с гордостью рассказала о своем рабочем прошлом. «Я родом из рабочего, и у меня очень глубокое и отчетливое чувство организованной работы», — сказала она. Об этом он сообщил газете Dalian Daily..

Будучи секретарем партии в северо-восточном китайском городе Далянь, Сунь оттачивала свою политическую хватку. Она столкнулась со своим предшественником, Бо Цзилаи, безрассудным политиком из известной семьи, чей быстрый подъем закончился в 2012 году и проложил путь к власти г-ну Си. Ченг Ли, исследователь из Института Брукингса, сказала, что она заблокировала назначенцев г-на Бо и создала свою собственную политическую базу в городе.

«Бо происходил из семьи принцев — он никогда не боялся, что родился рыжим и у него много всего», — сказал г-н Ли. «Солнце произошло из очень скромной среды, и поэтому, начиная с первого дня, оба человека не могли хорошо ладить».

В 2009 г. г-жа Сунь была назначена секретарем партии в южной провинции Фуцзянь, где г-н Си занимал пост губернатора десятью годами ранее. Когда г-н Си стал лидером партии в 2012 году, она была назначена в Политбюро, в конечном итоге отвечая за здравоохранение, образование, спорт и культуру.

В первые дни вспышки коронавируса в 2020 году г-жа Сунь возглавила группу экспертов в Ухане. 27 январяЧерез четыре дня после того, как власти закрыли город. Мэр Уханя только что предложил уйти в отставку из-за слишком медленного движения.