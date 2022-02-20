Для Кремля военные преступления — это не ошибки, а тактика | Украинско-российский кризис

В 2014 году «Изоляция», единственный центр современного искусства в Донецке, Украина, был захвачен пророссийскими боевиками и превращен в секретный изолятор. Мемуары украинского журналиста Станислава Асева, который провел в изоляторе почти три года, недавно были опубликованы на английском языке, что делает их чтение мучительным.

Он описал пытки, изнасилования и различные формы унижающего достоинство обращения, которым подвергались украинцы. Я подпишусь под любым признанием, которое они предложат мне. Все, чего я хотел, — это стрелять — в этом была глубина отчаяния», — написал Асеев.

Вот что происходит, когда Россия оккупирует вашу страну: оживленные общественные места, прославляющие жизнь и культуру, становятся беззаконными черными дырами боли и страданий.

Для Кремля военные преступления — это не ошибки, а тактика. Он получает и сохраняет контроль над территорией, собирая громкие меньшинства и подвергая их жестокому обращению. Это посылает сообщение отрицательному большинству, чтобы оно хранило молчание. Любой, кто мог поднять тревогу — обычно это правозащитники, — мог быть отправлен в изгнание или арестован. Попробуйте найти правозащитные организации в зависимых от Кремля субъектах, таких как Приднестровье, Южная Осетия или Крым, которые не подвергаются систематическим преследованиям. Вы не найдете ни одного.

Наша организация Центр гражданских свобод летом 2014 года была вынуждена прекратить работу по мониторингу на оккупированных территориях, так как риски для наших наблюдателей и их собеседников были слишком высоки. Прежде чем мы прекратили там деятельность, наши коллеги рассказали нам, что сепаратисты, называвшие себя «освободителями», были такими же фигурами, как их лидер Игорь Стрелков, причастный к кровавым столкновениям в Приднестровье и Чечне в 1990-е годы.

Однако мы говорили с людьми, которых пытали, изнасиловали, изувечили и заставили дать ложные признания в застенках Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы также продолжали следить за трагической судьбой мирных жителей, арестованных и подвергшихся жестокому обращению в незаконных центрах содержания под стражей.

Людмила Гусейнова, правозащитница, подозреваемая в симпатиях к Украине, отбывает третий год содержания под стражей в нечеловеческих условиях. Наталья Стаценко, врач, сидящая с 2019 года по обвинению в шпионаже, страдает от таких сильных болей в позвоночнике, что ее родители опасаются, что она скоро умрет, если не будет лечиться.

По словам омбудсмена Украины, это лишь немногие из примерно 300 политзаключенных, содержащихся на территории, контролируемой сепаратистами. Люди, которые живут в серых зонах, подобных этой, не имеют доступа к правовым механизмам, чтобы защитить себя. Украинское правительство утверждает, что даже Международному комитету Красного Креста закрыт доступ к заключенным в тюрьмах Донбасса.

Понятно, что сейчас внимание всего мира сосредоточено на наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, которая окружает страну с численностью около 140 000 солдат. Но важно помнить, что с 2014 года целая часть территории Украины была отрезана от остальной страны железным занавесом и находится под управлением прокси-вооруженных группировок, финансируемых режимом Владимира Путина.

То, что сейчас происходит на границах Украины, связано не с «геополитикой», а с защитой демократии и недопущением распространения авторитарной модели. Украина оказалась в авангарде этой битвы, и ей нужна помощь. Если мы не остановим Путина сейчас, он вскоре найдет другую цель, возможно, в самом сердце Европейского Союза.

На Донбассе мы стали свидетелями катастрофических последствий российской агрессии: ухудшения медицинского и социального обеспечения, пропагандистского воспитания детей в школах, томления родителей в тюрьмах, перманентного хаоса среди мирного населения.

Москве наплевать на благополучие кого бы то ни было в этих регионах, вне зависимости от их «лояльности». Единственная цель агрессии — посеять разногласия, отвлечь украинское правительство и истощить его ресурсы, чтобы оно в конечном итоге вернулось в свои ряды.

В эти дни Киев стал сюрреалистичным местом. Мы делаем вид, что живем нормальной жизнью. Люди ходят на работу, ходят по магазинам, ходят в кино или спортзал, а вечером приходят домой, садятся ужинать и объясняют своим детям, что делать, если завтра пойдут российские бомбы. Он также мобилизовал гражданское общество и начал распространять информацию о том, что делать в случае выселения или отключения интернета.

Украинцы гибкие, но нуждаются в помощи. Если Россия вторгнется, Соединенные Штаты и Европейский союз должны немедленно ввести всесторонние экономические санкции, направленные против финансового сектора России, кредитоспособности и торговли энергоносителями и товарами.

Диалог важен, хотя Кремль считает его признаком слабости. В конце концов, Путин понимает только язык силы, поэтому европейские партнеры Украины должны продемонстрировать готовность противостоять военным угрозам и увеличить цену вторжения.

Одной из целей военных угроз Кремля является дестабилизация украинского правительства. Именно поэтому необходимо оказывать поддержку украинской экономике, которая уже сильно пострадала от угрозы российской агрессии.

Украине тоже нужна помощь с программой реформ. После революции на Майдане 2014 года, в результате которой был свергнут президент-клептократ Виктор Янукович, страна начала переход к демократической системе, основанной на верховенстве закона. Путин вторгся в Украину, чтобы заблокировать эти усилия. Он не заинтересован в расширении НАТО. Он ненавидит мысль о том, что его окружают люди, которые свободны в выборе своего будущего и призывают к ответственности элиты.

По этой причине также важно, чтобы украинское правительство и институты, возглавляющие эту программу реформ, получали адекватную помощь и поддержку. Хорошо функционирующая демократия в Украине угрожает путинскому режиму, потому что процветание и благополучие украинцев вдохновят россиян стремиться к тому же самому. Поэтому, когда в декабре закрылась российская правозащитная организация «Мемориал» и нас спросили, чем мы можем им помочь, они ответили: «Успейте».

Судьбы России и Украины кажутся переплетенными, но движутся они с разной скоростью. Мир не должен ждать, пока Россия тем временем демократизируется и откажется от Украины. Наша страна уже находится на правильном пути, и ее усилия по построению успешной и процветающей демократии следует поддерживать.

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