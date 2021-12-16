Для подписчиков Amazon Prime в ближайшее время ожидается переустановка PS5 и Xbox Series X

Если вы один из многих, кто все еще пытается получить PS5 или Xbox Series X, у вас может скоро появиться шанс на Amazon. Интернет-магазин добавил точку к файлу PlayStation 5 И Xbox Xbox X В объявлениях говорится: «Клиентам Amazon Prime будет предоставлен приоритетный доступ к [PlayStation 5/Xbox Series X] До 31 декабря «. Это означает, что вы можете ожидать как минимум одно пополнение запасов до конца года.

(Xbox Series S уже в наличии, В каждом из Стандартное издание и Набор Fortnite и Rocket League.)

PS5 и Xbox Series X с Amazon Prime

Если у вас нет членства Prime, вы можете Зарегистрируйтесь здесь. Новые участники получают 30-дневную бесплатную пробную версию, которой достаточно, чтобы предоставить вам приоритетный доступ ко всем PS5 и Xbox Series X, которые выпадут до конца года.

Как узнать, когда поступит новый товар

Из всех розничных продавцов, продающих PS5 и Xbox Series X, Amazon с наименьшей вероятностью сообщит покупателям заранее, когда появятся новые товары. Кто не любит сюрпризы, правда? К сожалению, из-за этого получить его очень сложно.

Есть несколько способов отслеживать запасы Amazon. Прежде всего, вы можете продолжить Предложения IGN в Твиттере. Помимо размещения предложений, интересных для нашей аудитории, мы всегда стараемся уведомить подписчиков, когда консоли нового поколения доступны в любом магазине. Другие торговые счета, такие как Варио 64 И Видео конкурсы Повторяй.

Если ты не всегда онлайнВам, вероятно, будет лучше следить за биржевыми трекерами, предназначенными для консолей, таких как PS5StockAlerts И XboxStockAlerts И настроить уведомления для своих постов.