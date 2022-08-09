Для посла Финляндии война России на Украине — это личное

Микко Хаутала, посол Финляндии в Вашингтоне, встречался с президентом России Владимиром Путиным десятки раз. Они даже вместе проводили время в сауне.

Хаутала представляет Финляндию за границей более двух десятилетий, но он также является экспертом по России. Один из высокопоставленных американских дипломатов даже назвал его вашингтонским «российским шептуном».« Немногие понимают Россию лучше, чем их финские соседи, и немногие финны имеют больший опыт соединения русской и украинской истории, чем Хаутала.

Прежде чем отправиться в Вашингтон в 2020 году, Хаутала четыре года работал послом Финляндии в Москве. до этого —длинный Перед этим — порезал зубы молодым финским дипломатом, посланным в Украину, где он изучил язык и культуру. Это делает его более подходящим, чем кто-либо в Вашингтоне в наши дни, для того, чтобы оценить войну, которая охватила Европу в течение шести месяцев, и российского самодержца, который ее начал.

Во многих отношениях, хотя он находился почти в 5000 милях от линии фронта Вашингтона, битва была личной для Хуттала. Это стало очевидным во время акции «Звуки счастья» в посольстве Финляндии 2 марта, через шесть дней после того, как на Украину начали обрушиваться российские ракеты. Планировалось, что Финляндия пятый год подряд станет самой счастливой страной в мире, но Хаутала вышла на сцену вместе со своей украинской коллегой, послом Оксаной Маркаровой.

Послы ошеломили публику лингвистическим двойным действием: финка Хаутала начала свое выступление на беглом украинском, а Маркарова одновременно переводила на английский. Худала рассказал о разговоре 2014 года с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, который спросил Худала, как он так хорошо говорит по-украински. Ответ Хауталы Маркарова перевела с ее родного языка на английский для присутствующих: «Мой ответ, потому что украинского языка нет в моей голове. Это в моем сердце.

В связи с бушующей в Украине войной, спустя несколько месяцев после Comedy Night, у меня возникли очень насущные и экзистенциальные вопросы, основанные на обширном опыте Худалы в мире дипломатии: отступит ли Россия когда-нибудь в Украине? Учитывая, насколько катастрофическим был для него первый этап этой войны, как долго Путин сможет удерживать власть? Путин потерял свои шарики?

Чтобы ответить на эти вопросы, я встретился с Хауталой в финском посольстве в знойные летние дни в Вашингтоне. Его офис в постмодернистском индустриальном посольстве находится вверх по хрустящей деревянной лестнице в стиле модерн-минимализм-шик, который могут реализовать только скандинавы. К счастью, он также был хорошо кондиционирован. Мы перекусывали тающими во рту карамельными ирисками в шоколаде — разумеется, финского бренда.

Во-первых, это история о медленном возвращении Хельсинки к членству в НАТО. В последние несколько месяцев большая часть работы Хауталы была посвящена наблюдению за ходом голосования в Сенате о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. Все 30 стран НАТО должны одобрить добавление нового члена в альянс. Для Соединенных Штатов Сенат должен одобрить резолюцию, одобряющую заявки Финляндии и Швеции.

Хотя лидеры Сената в течение нескольких месяцев сигнализировали, что Финляндия и Швеция получат достаточно голосов, чтобы дать зеленый свет членам, Хутала не мог принять окончательный подсчет как должное. В конце концов, мы говорим о Конгрессе, и всегда существовала вероятность того, что политическая кривая может сорвать легкое голосование. Хаутала говорил с десятками законодателей с обеих сторон прохода и почти ежедневно ездил на Капитолийский холм для встреч перед голосованием. «Думаю, я бывал в горах каждый день рабочей недели, — сказал он мне. (Мы встретились некоторое время назад голосование в сенатебыло 3 августа)

В конце концов, это был взрыв: 95 сенаторов проголосовали за членов от Финляндии и Швеции. Против проголосовали только сенатор-республиканец от штата Миссури и помощник бывшего президента Дональда Трампа Джош Хоули. (Сенатор-республиканец Рэнд Пол, долгое время скептически относившийся к расширению НАТО, проголосовал «за».) Он также помогает Финляндии, современной и стабильной демократии, имеет одну из сильнейших вооруженных сил в Европе, сотрудничает и обучает. Ближе к армиям НАТО.









Посол Финляндии в США в Капитолии США

Хаутала наслаждался коротким победным кругом, прервав свой отпуск, чтобы во вторник посетить церемонию в Белом доме с президентом США Джо Байденом, на которой Финляндия и Швеция официально ратифицировали документы.‘Членство в НАТО. «Этот важный шаг укрепляет связь между США и Финляндией», — сказал Хаутала. Отчет. «В Финляндии Америка обретет надежного союзника, способного наносить удары выше ее веса».

На протяжении десятилетий Финляндия отвергала призывы вступить в НАТО, даже углубляя оборонное сотрудничество с союзами за пределами своих границ. Все это быстро изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину. Общественная поддержка В Финляндии он вырос с 20 до почти 80 процентов. Оттуда правительство Финляндии официально объявило о своей заинтересованности в альянсе, а соседняя Швеция последовала его примеру.

Война на Украине глубоко травмировала финнов, чье собственное российское вторжение оказало глубокое влияние на внешнюю политику Финляндии на десятилетия. Во время Зимней войны 1939–1940 годов Финляндия отразила массированное советское военное вторжение, запланированное советским лидером Иосифом Сталиным, в конечном итоге потеряв лишь 10 процентов своей территории в пользу Советского Союза.

Хаутала видит много параллелей между Зимней войной и продолжающейся войной на Украине. Путин, как и Сталин в Финляндии, изначально рассчитывал, что его война продлится несколько недель. Украинцы, как и финны со Сталиным, доказали его неправоту. В обоих случаях кремлевские военные заплатили сокрушительную цену.

«До холодной войны я думаю, что Сталин был реалистом, — сказал Худала. «Потом, когда началась война, он стал максималистом, так что он хотел иметь всю Финляндию. Но когда это оказалось слишком дорого и слишком опасно, он согласился на мир.

«Мы знаем, что у украинцев есть желание защищать. И как финн я испытываю большое уважение к украинцам, — добавил он. — Мое поколение и я не можем претендовать на какой-либо коллективный вклад в защиту нашей страны. Но я думаю, исторически сложилось так, что вот как это чувствуется.» Мы знаем это.

Потом мы обратились в Россию. В своей мягкой и резкой манере Хутала облил Путина холодной водой, заявив, что он сошел с ума или что его дни у власти сочтены. «На этот раз он‘Он сохраняет свою власть», — сказал Хаутала. «Я не делал‘Я не вижу никаких реальных проблем для этого. И, честно говоря, я не‘По крайней мере, я не ожидаю каких-либо серьезных проблем в ближайшем будущем.

«Я думаю, что он совершенно рациональный лидер, — продолжил он. «Так что, конечно, вы можете задаться вопросом: правильный ли это способ изучения мира для него? Но я не хочу‘Иди скажи ему‘иррационально».

Худала рассматривает конфликт на Украине как новое насильственное проявление постоянного отчуждения России от Запада. «Россия коренным образом меняется как общество, как политическая система, как экономика», — сказал он. «Они будут больше связаны с Китаем, а не с Европой или США, а с другими глобальными игроками».

Этот сдвиг во внешней политике, по его мнению, достаточно глубок, чтобы превзойти самого Путина. «Почему-то, даже если в Москве что-то изменится, я думаю, что Россия придет в себя.‘Очень простой.»

Есть достаточно доказательств того, что Москва что-то замышляет. Посмотрите, как Запад и «остальные» отреагировали на войну в Украине.

В то время как США, Европа и другие их союзники во всем мире поддержали Украину военной помощью и подвели Россию, Украина изо всех сил пыталась получить доступ к другим крупным странам, таким как Китай, Индия, и крупным экономическим державам в Африке и Юго-Восточной Азии. — На борту. Индонезия согнутый Давление Запада с целью пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на недавний саммит G-20. Индия по-прежнему импортирует российскую нефть, несмотря на просьбы Запада. В прошлом месяце Лавров А. Увлекательная атака Африка, по крайней мере, пытается позиционировать Россию как новую великую державу, выступающую за Глобальный Юг.

В течение многих лет, когда Хаутала имел дело с Россией на самых высоких уровнях финского МИДа, в том числе в качестве посла в Москве, он видел, как два основных направления мысли укоренились в российской политике, заложив основу для этого нового постоянного сдвига в сторону Запада.

«Если вы посмотрите на последние 10 лет, я‘«Я был очень активно связан с русскими, и одним из аспектов, который я видел все время растущим, была эта одержимость историей и границами», — сказал он. Это была одержимость идеей бытия».

Он назвал это безумие «геополитической мечтой о власти» — то, что многие жители Запада отвергли как простую риторику Путина, используемую для набора политических очков внутри страны. Конечно, Путин мог бы говорить о более крупной игре: о том, что Россия заслуживает того, чтобы снова стать великой державой, и о том, как Западу следует отказаться от ухаживания за такими странами, как Украина и Беларусь, потому что они принадлежат к «сфере влияния» России. Советский Союз был «трагедией». Но это не значит, что он сделал Фактически Эрзацы пытаются насильно переделать Российскую империю?

Здесь Хаутала сел на стул с глубокими эмоциями.

«Многие из нас совершали ошибки, — сказал он. «Я думаю, что большинство из нас просто решили, что это своего рода политика ностальгии. Но я думаю, что большинство из нас этого не сделали.‘Видел или не видел‘Я не хочу делать вывод, что это [Russian] Одержимость историей на самом деле была планом войны.

Репортер FP Эми Маккиннон внесла свой вклад в этот отчет.